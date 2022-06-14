النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفلبين تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

يصل إجمالي الإصابات إلى 25930 والوفيات 1088

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة.

ووفق "رويترز" قالت الوزارة: وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088.

الفلبين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الفلبين تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة.

ووفق "رويترز" قالت الوزارة: وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
01:18 PM

الفلبين تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

يصل إجمالي الإصابات إلى 25930 والوفيات 1088

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
49

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة.

ووفق "رويترز" قالت الوزارة: وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,078
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,661
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,206

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة