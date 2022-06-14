الفلبين تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة.
ووفق "رويترز" قالت الوزارة: وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088.
أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة.
ووفق "رويترز" قالت الوزارة: وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088.الفلبين فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة.
ووفق "رويترز" قالت الوزارة: وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088.
أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة.
ووفق "رويترز" قالت الوزارة: وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088.