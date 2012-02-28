"السديس": الأوامر الملكية الكريمة تحقق المصلحة للوطن والرخاء للمواطن

أكد أن السعودية ماضية لبناء عهد زاهر مليء بالرخاء

نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الأعمال في مؤسسات الدولة، والتي تسهم في إعادة هيكلة العديد من القطاعات، بما يتضمن رفع مستوى الكفاءات لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين على أتم وجه.

وقال الدكتور السديس إن القيادة الحكيمة التي تنعم بها هذه البلاد المباركة تعمل جاهدة ليل نهار لتطوير البيئة العملية بما يتلاءم مع تلك التطورات التي صاحبت الرؤية المباركة الطموحة، والتي تصب في المقام الأول في صالح الوطن والمواطن، والتي تبشر بانعكاسات إيجابية من خلال تعزيز مؤسسات الدولة بقدرات عالية، تستطيع أن تطور من بيئة العمل في جميع قطاعات الدولة - حفظها الله -، وتسهم في حفظ حدودنا وثغورنا العزيزة.

وبيَّن الشيخ السديس أن قرارات التعيين دعمت الكوادر الأمنية والدفاعية، وأسهمت بحفظ الأمن داخليًّا، وفي التصدي للأخطار الخارجية على الحدود والثغور، وفق هذه النظرة السديدة، سعيًا للرقي بأبناء هذا الوطن؛ لينعموا بالأمن والأمان والاطمئنان والرخاء.

وأشار السديس إلى أن المتأمل في هذه القرارات يجد أن هذه الدولة حريصة تمام الحرص على تلمس كل ما يعود بالنفع المبارك للوطن وللمواطن والمقيم من حيث البحث المستمر لكل ما يسهم في تطوير عجلة التنمية العسكرية والخدمية والاقتصادية؛ إذ اتبعت هذا النهج منذ قيامها، وتتابع الملوك على هذا النهج الذي سيجعل من مملكتنا الحبيبة مملكة رائدة في شتى المجالات، تسعى في سباق التطور العالمي لجعل هذه البلاد سابقة لغيرها في هذه المجالات التنموية المستديمة.. وهذه الأوامر تصب في تحقيق المصالح العظمى للوطن والمواطن.

وأكد أن السعودية ماضية لبناء عهد زاهر مليء بالرخاء في ظل قيادة تولي جهدًا كبيرًا لتوفير كل ما من شأنه توفير أرقى سبل التنمية والتطوير في جو مليء بالطموح والأمنيات الفعّالة والمدخرات الوفيرة لجعل هذه البلاد المباركة بلادًا زاخرة بالخير والخيرات.