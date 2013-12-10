النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نزلت من سيارتها لفض مشاجرة.. فقتلت بطريقة بشعة

كانت "أمًا رائعة وتمتاز بحسها الفكاهي"

تعرضت أم بريطانية، 25 عامًا، لحادثة مميتة، السبت الماضي، بعدما طعنت حتى الموت في مقاطعة نورثهامبتونشاير، وسط إنجلترا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن ليفي ديفيس، وهي أم لطفلين، لقيت حتفها بعدما كانت تحاول فض "نزاع" بين سائقي سيارتين.

وتقول الشرطة إن الضحية طعنت وتوفيت في مكان الحادث، بعد مشاجرة وقعت بين سائقي سيارتين، عند تقاطع طريق ويلينغبورو وطريق سان جورج، في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت.

وتوضح الشرطة أن الأم الشابة حاولت التدخل لفض النزاع بين الرجلين، قبل أن تتعرض للطعن.

وتابعت: "لا نعتقد أن الهجوم حدث بشكل عشوائي، لكن التحقيق لا يزال مستمرًا لمعرفة التفاصيل".

وتم القبض على رجل، يبلغ من العمر 27 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، كما جرى احتجاز رجل آخر يشتبه في أنه حاول قتل الموقوف الأول.

وجرى نشر عدد من عبارات المواساة على صفحة الضحية في موقع فيسبوك، حيث أجمعت التعليقات على أن ديفيس كانت "أمًا رائعة ودائمًا مبتسمة وتمتاز بحسها الفكاهي".

حادثة مميتة طعنت حتى الموت

الرئيسية/ محطات

اعلان
نزلت من سيارتها لفض مشاجرة.. فقتلت بطريقة بشعة
سبق

تعرضت أم بريطانية، 25 عامًا، لحادثة مميتة، السبت الماضي، بعدما طعنت حتى الموت في مقاطعة نورثهامبتونشاير، وسط إنجلترا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن ليفي ديفيس، وهي أم لطفلين، لقيت حتفها بعدما كانت تحاول فض "نزاع" بين سائقي سيارتين.

وتقول الشرطة إن الضحية طعنت وتوفيت في مكان الحادث، بعد مشاجرة وقعت بين سائقي سيارتين، عند تقاطع طريق ويلينغبورو وطريق سان جورج، في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت.

وتوضح الشرطة أن الأم الشابة حاولت التدخل لفض النزاع بين الرجلين، قبل أن تتعرض للطعن.

وتابعت: "لا نعتقد أن الهجوم حدث بشكل عشوائي، لكن التحقيق لا يزال مستمرًا لمعرفة التفاصيل".

وتم القبض على رجل، يبلغ من العمر 27 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، كما جرى احتجاز رجل آخر يشتبه في أنه حاول قتل الموقوف الأول.

وجرى نشر عدد من عبارات المواساة على صفحة الضحية في موقع فيسبوك، حيث أجمعت التعليقات على أن ديفيس كانت "أمًا رائعة ودائمًا مبتسمة وتمتاز بحسها الفكاهي".

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
02:42 PM

نزلت من سيارتها لفض مشاجرة.. فقتلت بطريقة بشعة

كانت "أمًا رائعة وتمتاز بحسها الفكاهي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
11,471

تعرضت أم بريطانية، 25 عامًا، لحادثة مميتة، السبت الماضي، بعدما طعنت حتى الموت في مقاطعة نورثهامبتونشاير، وسط إنجلترا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن ليفي ديفيس، وهي أم لطفلين، لقيت حتفها بعدما كانت تحاول فض "نزاع" بين سائقي سيارتين.

وتقول الشرطة إن الضحية طعنت وتوفيت في مكان الحادث، بعد مشاجرة وقعت بين سائقي سيارتين، عند تقاطع طريق ويلينغبورو وطريق سان جورج، في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت.

وتوضح الشرطة أن الأم الشابة حاولت التدخل لفض النزاع بين الرجلين، قبل أن تتعرض للطعن.

وتابعت: "لا نعتقد أن الهجوم حدث بشكل عشوائي، لكن التحقيق لا يزال مستمرًا لمعرفة التفاصيل".

وتم القبض على رجل، يبلغ من العمر 27 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، كما جرى احتجاز رجل آخر يشتبه في أنه حاول قتل الموقوف الأول.

وجرى نشر عدد من عبارات المواساة على صفحة الضحية في موقع فيسبوك، حيث أجمعت التعليقات على أن ديفيس كانت "أمًا رائعة ودائمًا مبتسمة وتمتاز بحسها الفكاهي".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,072
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,413
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,834

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة