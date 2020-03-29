الشباب يعلن تخفيض مصروفاته.. ويتابع تدريبات لاعبيه بالفيديو

عقد مجلس إدارة نادي الشباب اجتماعه (عن بعد) برئاسة خالد البلطان وقد خرج بالعديد من القرارات والتوصيات:

أولاً: أثنى المجلس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في محاربة فيروس كورونا المنتشر عالمياً وذلك في سبيل حفظ ورعاية أبناء هذا الوطن والمقيمين عليه؛ كما أشاد المجلس بالدعم الذي تجده الأندية الرياضية من وزير الرياضة لتقوم بدورها ولتكثيف النشاط التوعوي تجاه المواطنين والمقيمين ووجه المجلس بالغ الشكر والتقدير لأبطال الصحة على كل ما يقدمونه من جهود وتضحيات في سبيل مكافحة هذه الجائحة.

ثانياً: تكليف فهد الشعلان رئيساً تنفيذياً للنادي وتكليف عبدالله الفارس مديراً لإدارة الإعلام والاتصال حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ثالثاً: مواصلة العمل على تعقيم مرافق النادي الإدارية والرياضية بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة وذلك بالتنسيق مع شركة الصيانة.

رابعاً: الاستمرار بعقد اجتماعات مجلس الإدارة الدورية وجميع إدارات النادي "عن بعد".

خامساً: توجيه إدارة كرة القدم على العمل بتطبيق التمارين الرياضية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن بعد بواسطة تقنية الفيديو والمعتمدة من قبل لويس جارسيا رئيس الجهاز الفني لكرة القدم وتحت إشرافه وذلك ابتداء من اليوم الأحد.

سادساً: نظراً للمتغيرات الطارئة التي يعيشها العالم أجمع، وإيقاف النشاط الرياضي تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المالية في سبيل خفض وتقليل المصروفات وإعادة أولويات ميزانية النادي حتى انفراج الظرف الراهن.

سابعاً: المتابعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن ما يرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن المتطلبات التي تتوافق مع الوضع الراهن بعد توقف النشاط الرياضي.

ثامناً: الحث على استمرارية المشاركة المجتمعية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الراهنة، وكذلك استمرار وتكثيف البرامج والرسائل التوعوية التي تبث عبر قنوات النادي الإعلامية.

تاسعاً: تم الاطلاع على تقرير الشركة المنفذة لأعمال الإنارة في الملعب الرئيس لكرة القدم لتتلاءم بذلك مع المتطلبات والشروط لإقامة المباريات، حيث تم إنهاء جميع الأعمال ولم يتبق إلا الاستلام الرسمي لها.



وفي نهاية الاجتماع دعا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الله عز وجل بأن يرفع الوباء عن وطننا الغالي وعن شعوب العالم أجمعين في أنحاء المعمورة.