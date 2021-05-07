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خلال 24 ساعة.. الإمارات: 1766 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 وفيات

اليابان تمدّد حالة الطوارئ لاحتواء إصابات الفيروس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 532710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1607.

وأشارت إلى تماثل 1728 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 513068 حالة.

من ناحية أخرى، مدّدت اليابان، اليوم، حالة الطوارئ السارية حالياً في طوكيو وثلاث مناطق أخرى حتى نهاية شهر مايو الجاري، في إطار الجهود الرامية لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل نحو شهرين من دورة الألعاب الأولمبية.

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خلال 24 ساعة.. الإمارات: 1766 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 وفيات
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 532710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1607.

وأشارت إلى تماثل 1728 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 513068 حالة.

من ناحية أخرى، مدّدت اليابان، اليوم، حالة الطوارئ السارية حالياً في طوكيو وثلاث مناطق أخرى حتى نهاية شهر مايو الجاري، في إطار الجهود الرامية لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل نحو شهرين من دورة الألعاب الأولمبية.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
01:42 PM

خلال 24 ساعة.. الإمارات: 1766 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 وفيات

اليابان تمدّد حالة الطوارئ لاحتواء إصابات الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 532710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1607.

وأشارت إلى تماثل 1728 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 513068 حالة.

من ناحية أخرى، مدّدت اليابان، اليوم، حالة الطوارئ السارية حالياً في طوكيو وثلاث مناطق أخرى حتى نهاية شهر مايو الجاري، في إطار الجهود الرامية لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل نحو شهرين من دورة الألعاب الأولمبية.

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