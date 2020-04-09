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بعد الهيكلة الأخيرة.. "فيصل بن مشعل" يرفع وحدة الاتصال إلى مركز للإعلام

شدد على أهمية المنصات الرسمية والتزامها بالمعايير لتحقيق التفاعل المجتمعي

أصدر أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، قراراً برفع وحدة الاتصال والإعلام بديوان إمارة المنطقة إلى مركز للاتصال والإعلام المؤسسي.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تنمية وتطوير الاتصال والإعلام المؤسسي من خلال تفعيل وتطوير دور المنصات الرسمية؛ لتكون شريكاً لكل الجوانب المرتبطة بالاتصال والإعلام من خلال النشر والتثقيف والتوعية العامة، وعبر كل ما من شأنه تطوير العمل وفق منهجية محددة لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين بالمنطقة.

وشدد على أهمية مواصلة تنمية وتطوير الاتصال الفعال والمؤسسي والالتزام بالمعايير المهنية، والتي تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق أعلى درجات التفاعل المجتمعي وتسهيل خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين، مؤكداً أهمية تعزيز دور المنصات الرسمية كونها أداة خادمة للمستفيدين في كل احتياجاتهم واستفساراتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.

وقد أجرى الأمير قبل أيام جملة تعديلات في الهيكلة الإدارية لبعض الإدارات تضمن نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية، ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين والتي تمارس الشؤون القانونية، ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

كما جرى نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير، والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية، ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي.

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الهيكلة الأخيرة.. "فيصل بن مشعل" يرفع وحدة الاتصال إلى مركز للإعلام
سبق

أصدر أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، قراراً برفع وحدة الاتصال والإعلام بديوان إمارة المنطقة إلى مركز للاتصال والإعلام المؤسسي.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تنمية وتطوير الاتصال والإعلام المؤسسي من خلال تفعيل وتطوير دور المنصات الرسمية؛ لتكون شريكاً لكل الجوانب المرتبطة بالاتصال والإعلام من خلال النشر والتثقيف والتوعية العامة، وعبر كل ما من شأنه تطوير العمل وفق منهجية محددة لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين بالمنطقة.

وشدد على أهمية مواصلة تنمية وتطوير الاتصال الفعال والمؤسسي والالتزام بالمعايير المهنية، والتي تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق أعلى درجات التفاعل المجتمعي وتسهيل خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين، مؤكداً أهمية تعزيز دور المنصات الرسمية كونها أداة خادمة للمستفيدين في كل احتياجاتهم واستفساراتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.

وقد أجرى الأمير قبل أيام جملة تعديلات في الهيكلة الإدارية لبعض الإدارات تضمن نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية، ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين والتي تمارس الشؤون القانونية، ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

كما جرى نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير، والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية، ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:03 PM

بعد الهيكلة الأخيرة.. "فيصل بن مشعل" يرفع وحدة الاتصال إلى مركز للإعلام

شدد على أهمية المنصات الرسمية والتزامها بالمعايير لتحقيق التفاعل المجتمعي

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بدر العتيبي - القصيم
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أصدر أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، قراراً برفع وحدة الاتصال والإعلام بديوان إمارة المنطقة إلى مركز للاتصال والإعلام المؤسسي.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تنمية وتطوير الاتصال والإعلام المؤسسي من خلال تفعيل وتطوير دور المنصات الرسمية؛ لتكون شريكاً لكل الجوانب المرتبطة بالاتصال والإعلام من خلال النشر والتثقيف والتوعية العامة، وعبر كل ما من شأنه تطوير العمل وفق منهجية محددة لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين بالمنطقة.

وشدد على أهمية مواصلة تنمية وتطوير الاتصال الفعال والمؤسسي والالتزام بالمعايير المهنية، والتي تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق أعلى درجات التفاعل المجتمعي وتسهيل خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين، مؤكداً أهمية تعزيز دور المنصات الرسمية كونها أداة خادمة للمستفيدين في كل احتياجاتهم واستفساراتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.

وقد أجرى الأمير قبل أيام جملة تعديلات في الهيكلة الإدارية لبعض الإدارات تضمن نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية، ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين والتي تمارس الشؤون القانونية، ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

كما جرى نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير، والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية، ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي.

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