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الأحساء.. إطلاق خدمة المسح النشط "من السيارة"

في إطار الجهود الرامية للتصدي لفيروس "كورونا"

أطلقت أمانة الأحساء مبادرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، لتدشين أول نقطة للمسح النشط؛ بهدف فحص الأشخاص من سياراتهم.

وتستقبل النقطة الواقعة على طريق الملك فهد، مختلف الشرائح المستحقة للفحص أو الأشخاص الراغبين في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، عبر مسارين، ونقطة الفحص تضم عدداً من المختصين وفريقاً طبياً متكاملاً يقوم بهذه المهمة، وتشرف عليها "صحة الأحساء".

ويقوم الممارسون الصحيون داخل النقطة بإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي؛ للتأكد من الوضع الصحي لمن يرغب بالكشف، مما يسهم في الاكتشاف في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الحكومة حريصة على توفير كل أشكال الدعم وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من أجل صحة وسلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وحمايتهم من فيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحساء.. إطلاق خدمة المسح النشط "من السيارة"
سبق

أطلقت أمانة الأحساء مبادرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، لتدشين أول نقطة للمسح النشط؛ بهدف فحص الأشخاص من سياراتهم.

وتستقبل النقطة الواقعة على طريق الملك فهد، مختلف الشرائح المستحقة للفحص أو الأشخاص الراغبين في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، عبر مسارين، ونقطة الفحص تضم عدداً من المختصين وفريقاً طبياً متكاملاً يقوم بهذه المهمة، وتشرف عليها "صحة الأحساء".

ويقوم الممارسون الصحيون داخل النقطة بإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي؛ للتأكد من الوضع الصحي لمن يرغب بالكشف، مما يسهم في الاكتشاف في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الحكومة حريصة على توفير كل أشكال الدعم وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من أجل صحة وسلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وحمايتهم من فيروس "كورونا".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
03:47 PM

الأحساء.. إطلاق خدمة المسح النشط "من السيارة"

في إطار الجهود الرامية للتصدي لفيروس "كورونا"

A A A
حامد العلي - الدمام
2
10,556

أطلقت أمانة الأحساء مبادرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، لتدشين أول نقطة للمسح النشط؛ بهدف فحص الأشخاص من سياراتهم.

وتستقبل النقطة الواقعة على طريق الملك فهد، مختلف الشرائح المستحقة للفحص أو الأشخاص الراغبين في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، عبر مسارين، ونقطة الفحص تضم عدداً من المختصين وفريقاً طبياً متكاملاً يقوم بهذه المهمة، وتشرف عليها "صحة الأحساء".

ويقوم الممارسون الصحيون داخل النقطة بإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي؛ للتأكد من الوضع الصحي لمن يرغب بالكشف، مما يسهم في الاكتشاف في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الحكومة حريصة على توفير كل أشكال الدعم وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من أجل صحة وسلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وحمايتهم من فيروس "كورونا".

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