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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

بلجيكا تعلن وفاة طفلة 12 عامًا بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ارتفاع وفيات الفيروس إلى 705 والإصابات إلى 12775 حالة

أعلنت السلطات البلجيكية، تسجيل 98 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالإضافة إلى 876 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 705، والإصابات إلى 12775.

وقالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، في بيان، اليوم الثلاثاء: تم تسجيل 98 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت وفق "سبوتنيك": مجموع الإصابات في بلجيكا 12775 إصابة، بعد تسجيل 876 إصابة جديدة منذ يوم أمس.

وأعلنت أنه في حالة استثنائية توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا تعلن وفاة طفلة 12 عامًا بسبب إصابتها بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات البلجيكية، تسجيل 98 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالإضافة إلى 876 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 705، والإصابات إلى 12775.

وقالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، في بيان، اليوم الثلاثاء: تم تسجيل 98 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت وفق "سبوتنيك": مجموع الإصابات في بلجيكا 12775 إصابة، بعد تسجيل 876 إصابة جديدة منذ يوم أمس.

وأعلنت أنه في حالة استثنائية توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
01:41 PM

بلجيكا تعلن وفاة طفلة 12 عامًا بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ارتفاع وفيات الفيروس إلى 705 والإصابات إلى 12775 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات البلجيكية، تسجيل 98 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالإضافة إلى 876 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 705، والإصابات إلى 12775.

وقالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، في بيان، اليوم الثلاثاء: تم تسجيل 98 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت وفق "سبوتنيك": مجموع الإصابات في بلجيكا 12775 إصابة، بعد تسجيل 876 إصابة جديدة منذ يوم أمس.

وأعلنت أنه في حالة استثنائية توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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