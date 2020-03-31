بلجيكا تعلن وفاة طفلة 12 عامًا بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ارتفاع وفيات الفيروس إلى 705 والإصابات إلى 12775 حالة

أعلنت السلطات البلجيكية، تسجيل 98 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالإضافة إلى 876 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 705، والإصابات إلى 12775.

وقالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، في بيان، اليوم الثلاثاء: تم تسجيل 98 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت وفق "سبوتنيك": مجموع الإصابات في بلجيكا 12775 إصابة، بعد تسجيل 876 إصابة جديدة منذ يوم أمس.

وأعلنت أنه في حالة استثنائية توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا.