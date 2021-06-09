حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تؤدي إلى تدني الرؤية

الوطني للأرصاد: تشمل عدة محافظات وتتواصل حتى السابعة مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.