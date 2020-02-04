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"تعليم ينبع" يعلن بدء التسجيل في الروضة الـ 14 للفصل الثاني

دعت أولياء الأمور الراغبين للدخول على نظام "نور" الإلكتروني

ضمن خطة التوسع في رياض الأطفال، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن بدء التسجيل في ‫الروضة الـ 14 بينبع البحر للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي من اليوم في تمام الساعة الـ 8 مساء اليوم.

ودعت الإدارة كافة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أطفالهم الدخول على نظام "نور" الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.

وذكرت مديرة الاختبارات والقبول في تعليم ينبع عبير الفايدي أن الأعمار المحددة للقبول في المستوى الثاني من مواليد الفترة من تاريخ 4 /1 / 1436 هـ إلى 3 / 1 / 1437 هـ لافتة إلى أنه متاح لولي الأمر التسجيل مباشرة من حسابه في نظام نور إذا كان الطفل غير مُسجـل مُسبقاً في أي روضة في النظام أما إذا كان الطفل مُسجلاً مسبقاً في نظام نور بإحدى الروضات فإنه متاح لولي الأمر تعديل الروضة الأساسية أو روضة الانتظار بالنظام.

وأضافت: "يكون تعديل التسجيل باتباع الخطوات التالية: الدخول على حساب ولي الأمر المسجل به الطفل مسبقاً، اختيار تسجيل الأبناء عند ظهور اسم الطفل، يتم اختيار تعديل، ثم اختيار التالي، ثم يختار الروضة المرغوبة من أيقونة إضافة الطالب على مقاعد الانتظار، وفي حال لم يتمكن من اختيارها لوجود عبارة غير ممتلئة فهذا يعني وجود مقعد شاغر في الروضة، وعندها لابد من المسارعة في تسجيل الطفل من خلال أيقونة معلومات المدرسية".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم ينبع" يعلن بدء التسجيل في الروضة الـ 14 للفصل الثاني
سبق

ضمن خطة التوسع في رياض الأطفال، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن بدء التسجيل في ‫الروضة الـ 14 بينبع البحر للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي من اليوم في تمام الساعة الـ 8 مساء اليوم.

ودعت الإدارة كافة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أطفالهم الدخول على نظام "نور" الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.

وذكرت مديرة الاختبارات والقبول في تعليم ينبع عبير الفايدي أن الأعمار المحددة للقبول في المستوى الثاني من مواليد الفترة من تاريخ 4 /1 / 1436 هـ إلى 3 / 1 / 1437 هـ لافتة إلى أنه متاح لولي الأمر التسجيل مباشرة من حسابه في نظام نور إذا كان الطفل غير مُسجـل مُسبقاً في أي روضة في النظام أما إذا كان الطفل مُسجلاً مسبقاً في نظام نور بإحدى الروضات فإنه متاح لولي الأمر تعديل الروضة الأساسية أو روضة الانتظار بالنظام.

وأضافت: "يكون تعديل التسجيل باتباع الخطوات التالية: الدخول على حساب ولي الأمر المسجل به الطفل مسبقاً، اختيار تسجيل الأبناء عند ظهور اسم الطفل، يتم اختيار تعديل، ثم اختيار التالي، ثم يختار الروضة المرغوبة من أيقونة إضافة الطالب على مقاعد الانتظار، وفي حال لم يتمكن من اختيارها لوجود عبارة غير ممتلئة فهذا يعني وجود مقعد شاغر في الروضة، وعندها لابد من المسارعة في تسجيل الطفل من خلال أيقونة معلومات المدرسية".

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
08:25 PM

"تعليم ينبع" يعلن بدء التسجيل في الروضة الـ 14 للفصل الثاني

دعت أولياء الأمور الراغبين للدخول على نظام "نور" الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ضمن خطة التوسع في رياض الأطفال، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن بدء التسجيل في ‫الروضة الـ 14 بينبع البحر للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي من اليوم في تمام الساعة الـ 8 مساء اليوم.

ودعت الإدارة كافة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أطفالهم الدخول على نظام "نور" الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.

وذكرت مديرة الاختبارات والقبول في تعليم ينبع عبير الفايدي أن الأعمار المحددة للقبول في المستوى الثاني من مواليد الفترة من تاريخ 4 /1 / 1436 هـ إلى 3 / 1 / 1437 هـ لافتة إلى أنه متاح لولي الأمر التسجيل مباشرة من حسابه في نظام نور إذا كان الطفل غير مُسجـل مُسبقاً في أي روضة في النظام أما إذا كان الطفل مُسجلاً مسبقاً في نظام نور بإحدى الروضات فإنه متاح لولي الأمر تعديل الروضة الأساسية أو روضة الانتظار بالنظام.

وأضافت: "يكون تعديل التسجيل باتباع الخطوات التالية: الدخول على حساب ولي الأمر المسجل به الطفل مسبقاً، اختيار تسجيل الأبناء عند ظهور اسم الطفل، يتم اختيار تعديل، ثم اختيار التالي، ثم يختار الروضة المرغوبة من أيقونة إضافة الطالب على مقاعد الانتظار، وفي حال لم يتمكن من اختيارها لوجود عبارة غير ممتلئة فهذا يعني وجود مقعد شاغر في الروضة، وعندها لابد من المسارعة في تسجيل الطفل من خلال أيقونة معلومات المدرسية".

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