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حضرت مصابةً بكورونا.. أطباء بالعارضة ينقذون حياة امرأة وجنينها بقيصرية

فريق طبي تدخّل مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل معها

نجح أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى بمستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان، في إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة حضرت لقسم الطوارئ مصابة بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، ذكرت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ استقبل مريضة حاملاً في الشهر التاسع تعاني من أعراض الولادة ومصابة بفيروس كورونا، مما شكّل خطراً على حياتها والجنين، حيث استوجب على أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وفق برتوكولات وزارة الصحة؛ لإنقاذ حياة المريضة والجنين، وإجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة للمريضة تكللت بالنجاح، ومن دون حدوث أي مضاعفات على المريضة وجنينها ولله الحمد.

وأوضحت "صحة جازان" أنه تمت متابعة حالة المريضة بعد إجراء العملية، وكذلك حالة الجنين من قبل الفريق الطبي حتى تماثلا للشفاء وغادرا المستشفى ولله الحمد.

من جهتها، لا تزال وزارة الصحة تواصل تحذيراتها من تجاهل الحوامل الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحةً عبر متحدثها الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي أن 98% من حالات الحوامل في العناية الحرجة؛ بسبب مضاعفات الفيروس، مؤكداً أهمية أخذ للقاح، مشيراً إلى أن الحمل إذا تم وقدر الله حصلت إصابة بفيروس كورونا فإن المخاطر على صحتها عالية جداً.

من ناحية أخرى، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الحوامل عليهن تلقي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، لافتةً إلى أنها لم تجد أي مخاوف متعلقة بسلامة الحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة.

وبيّنت دراسةٌ أمريكية أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد، هنّ أكثر عرضة للإعياء الشديد وربما الوفاة، كما أنّهن أكثر عرضة للوضع المبكّر، وذلك وفقاً لتقريرين صدرا في الولايات المتحدة عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويؤكد تقرير آخر أن معدّل الولادة المبكرة عند النساء الحوامل المصابات بالكورونا، تبلغ 12.9 بالمائة مقارنة بـ10.2 بالمائة لدى النساء غير المصابات بالفيروس.

وكانت سلطات الصحة البريطانية قد دعت هي الأخرى الحوامل إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد أن أظهرت دراسة وطنية أن المتحور دلتا يُضاعف على ما يبدو مخاطر إصابتهن بعوارض شديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حضرت مصابةً بكورونا.. أطباء بالعارضة ينقذون حياة امرأة وجنينها بقيصرية
سبق

نجح أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى بمستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان، في إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة حضرت لقسم الطوارئ مصابة بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، ذكرت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ استقبل مريضة حاملاً في الشهر التاسع تعاني من أعراض الولادة ومصابة بفيروس كورونا، مما شكّل خطراً على حياتها والجنين، حيث استوجب على أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وفق برتوكولات وزارة الصحة؛ لإنقاذ حياة المريضة والجنين، وإجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة للمريضة تكللت بالنجاح، ومن دون حدوث أي مضاعفات على المريضة وجنينها ولله الحمد.

وأوضحت "صحة جازان" أنه تمت متابعة حالة المريضة بعد إجراء العملية، وكذلك حالة الجنين من قبل الفريق الطبي حتى تماثلا للشفاء وغادرا المستشفى ولله الحمد.

من جهتها، لا تزال وزارة الصحة تواصل تحذيراتها من تجاهل الحوامل الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحةً عبر متحدثها الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي أن 98% من حالات الحوامل في العناية الحرجة؛ بسبب مضاعفات الفيروس، مؤكداً أهمية أخذ للقاح، مشيراً إلى أن الحمل إذا تم وقدر الله حصلت إصابة بفيروس كورونا فإن المخاطر على صحتها عالية جداً.

من ناحية أخرى، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الحوامل عليهن تلقي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، لافتةً إلى أنها لم تجد أي مخاوف متعلقة بسلامة الحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة.

وبيّنت دراسةٌ أمريكية أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد، هنّ أكثر عرضة للإعياء الشديد وربما الوفاة، كما أنّهن أكثر عرضة للوضع المبكّر، وذلك وفقاً لتقريرين صدرا في الولايات المتحدة عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويؤكد تقرير آخر أن معدّل الولادة المبكرة عند النساء الحوامل المصابات بالكورونا، تبلغ 12.9 بالمائة مقارنة بـ10.2 بالمائة لدى النساء غير المصابات بالفيروس.

وكانت سلطات الصحة البريطانية قد دعت هي الأخرى الحوامل إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد أن أظهرت دراسة وطنية أن المتحور دلتا يُضاعف على ما يبدو مخاطر إصابتهن بعوارض شديدة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
04:35 PM

حضرت مصابةً بكورونا.. أطباء بالعارضة ينقذون حياة امرأة وجنينها بقيصرية

فريق طبي تدخّل مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل معها

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قاسم الخبراني - جازان
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نجح أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى بمستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان، في إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة حضرت لقسم الطوارئ مصابة بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، ذكرت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ استقبل مريضة حاملاً في الشهر التاسع تعاني من أعراض الولادة ومصابة بفيروس كورونا، مما شكّل خطراً على حياتها والجنين، حيث استوجب على أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وفق برتوكولات وزارة الصحة؛ لإنقاذ حياة المريضة والجنين، وإجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة للمريضة تكللت بالنجاح، ومن دون حدوث أي مضاعفات على المريضة وجنينها ولله الحمد.

وأوضحت "صحة جازان" أنه تمت متابعة حالة المريضة بعد إجراء العملية، وكذلك حالة الجنين من قبل الفريق الطبي حتى تماثلا للشفاء وغادرا المستشفى ولله الحمد.

من جهتها، لا تزال وزارة الصحة تواصل تحذيراتها من تجاهل الحوامل الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحةً عبر متحدثها الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي أن 98% من حالات الحوامل في العناية الحرجة؛ بسبب مضاعفات الفيروس، مؤكداً أهمية أخذ للقاح، مشيراً إلى أن الحمل إذا تم وقدر الله حصلت إصابة بفيروس كورونا فإن المخاطر على صحتها عالية جداً.

من ناحية أخرى، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الحوامل عليهن تلقي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، لافتةً إلى أنها لم تجد أي مخاوف متعلقة بسلامة الحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة.

وبيّنت دراسةٌ أمريكية أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد، هنّ أكثر عرضة للإعياء الشديد وربما الوفاة، كما أنّهن أكثر عرضة للوضع المبكّر، وذلك وفقاً لتقريرين صدرا في الولايات المتحدة عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويؤكد تقرير آخر أن معدّل الولادة المبكرة عند النساء الحوامل المصابات بالكورونا، تبلغ 12.9 بالمائة مقارنة بـ10.2 بالمائة لدى النساء غير المصابات بالفيروس.

وكانت سلطات الصحة البريطانية قد دعت هي الأخرى الحوامل إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد أن أظهرت دراسة وطنية أن المتحور دلتا يُضاعف على ما يبدو مخاطر إصابتهن بعوارض شديدة.

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