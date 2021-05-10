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فرنسا تخصص مليون يورو لدعم أنشطة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

يسمح للمنظمة بإجراء تحقيقات مستقلة

ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم (الاثنين)، أن حكومة فرنسا خصصت مليون يورو لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي أورده "روسيا اليوم"، أن هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصراً في سوريا.

وأضافت أن هذا الصندوق يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة، وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا.

من ناحيته، بين الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة لويس فاسي، أن خطوة الحكومة الفرنسية، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تخصص مليون يورو لدعم أنشطة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا
سبق

ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم (الاثنين)، أن حكومة فرنسا خصصت مليون يورو لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي أورده "روسيا اليوم"، أن هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصراً في سوريا.

وأضافت أن هذا الصندوق يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة، وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا.

من ناحيته، بين الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة لويس فاسي، أن خطوة الحكومة الفرنسية، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
04:13 PM

فرنسا تخصص مليون يورو لدعم أنشطة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

يسمح للمنظمة بإجراء تحقيقات مستقلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم (الاثنين)، أن حكومة فرنسا خصصت مليون يورو لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي أورده "روسيا اليوم"، أن هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصراً في سوريا.

وأضافت أن هذا الصندوق يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة، وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا.

من ناحيته، بين الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة لويس فاسي، أن خطوة الحكومة الفرنسية، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا.

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