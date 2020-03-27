اختتام فعاليات المؤتمر العالمي السادس لطب طوارئ الأطفال 2020

عُقد في ظروف استثنائية وبمشاركة نُخب عالمية ويعد امتدادًا للريادة السعودية في مجاله

اختتمت أمس فعاليات المؤتمر العالمي السادس لطب طوارئ الأطفال 2020، الذي تم بثه مباشرة أونلاين من جامعة الفيصل بمدينة الرياض، ونظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لطب الأطفال وجامعة الفيصل.

المؤتمر شمل عشرين ورشة عمل ونقاش، وأكثر من ثلاثين محاضرة في الجديد في طب طواري الأطفال والإصابات، وقد شهدت الأيام الثلاثة 24و25و26 مارس للمؤتمر؛ حضوراً مميزاً عن طريق الأونلاين من الأطباء والمختصين والعاملين في مجال طب الأطفال والطوارئ وطب العائلة وذوي الاختصاص، وشملت أجندة المؤتمر العديد من الموضوعات الطبية المتخصصة؛ ومن ضمنها خبرة واستعدادات المملكة في التعامل مع الحالات الطبية الطارئة مع الحشود كالحج والعمرة ووباء كورونا حاليًّا والتعامل معه واحتوائه.

من جهته قال لـ"سبق" رئيس المؤتمر الدكتور محمد الفيفي، استشاري طب وطوارئ الأطفال الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الفيصل، عن الهدف من إقامة مثل هذا المؤتمر وذلك لزيادة الوعي ومعرفة الجديد لدى الممارسين الصحيين والمتعاملين مع الأطفال في طب طواري الأطفال، وكان ذلك بحضور ما لا يقل عن أربعين متحدثًا عالميًّا ومحليًّا من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ومدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية ومدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك خالد الجامعية الطبية ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بجامعة نورة بنت عبدالرحمن.

وأشار الفيفي إلى أسماء لامعة شاركت في ورش المؤتمر؛ منها ورشة للدكتور أنس خان مدير عام المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة، وكذلك ورشة البروفيسور ماريان قوشي المدير الطبي للطوارئ في مقاطعة لوس أنجلوس، والأستاذة في كلية الطب بجامعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا UCLA، وورقة عمل أخرى عن كيفية التعامل مع الفشل التنفسي عند الأطفال، وورشة عمل للإجابة عن الاستفسارات عن طب الطوارئ وطوارئ الأطفال والتحديات والتخصصات التي يشملها وكيفية الالتحاق بالبرامج الدقيقة، وكذلك ورشة للبروفيسور مارك ايرباك الأستاذ المشارك في طب طوارئ الأطفال بجامعة يال الأمريكية ومؤسس ومدير نظام محاكاة الأطفال للأبحاث، والذي يعتبر الأكبر بالعالم.

كما شملت فعاليات المؤتمر مشاركة البروفيسور مها المنيف المديرة التنفيذية والمؤسس لبرنامج الأمان الوطني الأسري، بورقة عمل عن خبرتها في برنامج الأمان السري وإساءة التعامل مع الأطفال والقوانين والأنظمة التي أقرّتها الدولة لحمايتهم. وكذلك ورقة للبروفيسور مانيش شاه أستاذ مشارك ورئيس التطوير والاستراتيجية الأكاديمية بقسم الطوارئ في كلية الطب بايلور واستشاري طب طوارئ الأطفال في مستشفى الأطفال بتكساس هيوستن.

كما تم خلال أيام المؤتمر عمل مناقشات جماعية وورش عمل عن العديد من المواضيع الهامة في تخصص طب الأطفال، والاستخدام السيئ للمضادات الحيوية في بعض الحالات وأضرارها، وعمل الأشعة المقطعية والعادية في حالات أمراض التنفس عند الأطفال أو إصابات الرأس.

يُذكَر أن المؤتمر نفّذ بتميز عن طريق البث المباشر وبمشاركة أكثر من ١٠٠٠ متابع من المملكة ودول الخليج وأمريكا وأوروبا. حيث يعتبر امتدادًا للريادة السعودية ممثلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وجامعة الفيصل؛ حيث عُقد في ظل ظروف استثنائية يمرّ بها العالم في مواجهة مع فيروس كورونا المستجد.

