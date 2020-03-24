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الملعب المنحوت بجبال الحشر يدخل في تصويت الاتحاد الآسيوي ضمن أفضل 5 ملاعب

يأتي التصويت لما تتميَّز به عن بعضها سواء بالحجم أو التصميم أو المشاهد الخلابة

دخل الملعب المنحوت في ريع بجبال الحشر شرق ‫منطقة جازان في تصويت الاتحاد الآسيوي ضمن أفضل خمسة ملاعب في القارة مع مجموعة من الملاعب.

ويأتي التصويت لما تتميز به الملاعب عن بعضها، سواء في الحجم أو التصميم أو المشاهد الخلابة.

يُشار إلى أن هذا الملعب المنحوت أُقيم بجهد شخصي من قِبل محمد حربان الحريصي قبل سنوات، ونشرت "سبق" قصة بدايته قبل مدة.

وبدأ التصويت على ملاعب آسيوية عدة، هي استاد تشانغليميثانغ - بوتان، واستاد جازان المنحوت في الصخر - السعودية، واستاد البيسنيا للقفز على الجليد - كوريا الجنوبية، واستاد خورفكان - الإمارات، واستاد نيهونديرا – اليابان.

وينتهي التصويت في الخامس والعشرين من مارس الجاري.

رابط التصويت ( ⁦‪https://ar.the-afc.com/news/afcsection/5-picturesque-asian-football-grounds‬⁩

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملعب المنحوت بجبال الحشر يدخل في تصويت الاتحاد الآسيوي ضمن أفضل 5 ملاعب
سبق

دخل الملعب المنحوت في ريع بجبال الحشر شرق ‫منطقة جازان في تصويت الاتحاد الآسيوي ضمن أفضل خمسة ملاعب في القارة مع مجموعة من الملاعب.

ويأتي التصويت لما تتميز به الملاعب عن بعضها، سواء في الحجم أو التصميم أو المشاهد الخلابة.

يُشار إلى أن هذا الملعب المنحوت أُقيم بجهد شخصي من قِبل محمد حربان الحريصي قبل سنوات، ونشرت "سبق" قصة بدايته قبل مدة.

وبدأ التصويت على ملاعب آسيوية عدة، هي استاد تشانغليميثانغ - بوتان، واستاد جازان المنحوت في الصخر - السعودية، واستاد البيسنيا للقفز على الجليد - كوريا الجنوبية، واستاد خورفكان - الإمارات، واستاد نيهونديرا – اليابان.

وينتهي التصويت في الخامس والعشرين من مارس الجاري.

رابط التصويت ( ⁦‪https://ar.the-afc.com/news/afcsection/5-picturesque-asian-football-grounds‬⁩

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:24 PM

الملعب المنحوت بجبال الحشر يدخل في تصويت الاتحاد الآسيوي ضمن أفضل 5 ملاعب

يأتي التصويت لما تتميَّز به عن بعضها سواء بالحجم أو التصميم أو المشاهد الخلابة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
3,635

دخل الملعب المنحوت في ريع بجبال الحشر شرق ‫منطقة جازان في تصويت الاتحاد الآسيوي ضمن أفضل خمسة ملاعب في القارة مع مجموعة من الملاعب.

ويأتي التصويت لما تتميز به الملاعب عن بعضها، سواء في الحجم أو التصميم أو المشاهد الخلابة.

يُشار إلى أن هذا الملعب المنحوت أُقيم بجهد شخصي من قِبل محمد حربان الحريصي قبل سنوات، ونشرت "سبق" قصة بدايته قبل مدة.

وبدأ التصويت على ملاعب آسيوية عدة، هي استاد تشانغليميثانغ - بوتان، واستاد جازان المنحوت في الصخر - السعودية، واستاد البيسنيا للقفز على الجليد - كوريا الجنوبية، واستاد خورفكان - الإمارات، واستاد نيهونديرا – اليابان.

وينتهي التصويت في الخامس والعشرين من مارس الجاري.

رابط التصويت ( ⁦‪https://ar.the-afc.com/news/afcsection/5-picturesque-asian-football-grounds‬⁩

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