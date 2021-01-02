النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن 2020

بعد فترة حجر طويلة فُرضت على المدينة جراء كورونا

اختتم الملحق الثقافي لدى دولة أستراليا، الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، زيارته لمدينة ملبورن الأسترالية.

جاء ذلك، بعد فترة حجر طويلة، فُرضت على المدينة من حكومة ولاية فكتوريا، ودام لأكثر من ثمانية أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الزيارة لاهتمامه البالغ بأبنائه وبناته الطلبة المبتعثين والدارسين في ولاية فكتوريا، حيث رعى حفل ختام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن لعام 2020.

وكرم أعضاء النادي والمتطوعين نظير جهودهم وما قدموا من برامج وأعمال متنوعة، خلال دورة النادي الحالية ودورهم الاستثنائي في هذا العام الذي شهدته ولاية فكتوريا بوجه الخصوص والعالم أجمع بشكل عام.

وعقد لقاءات إثرائية مع طلبة الدكتوراه، وبعض الموهوبين في مجال الإعلام والميديا.

ودشن مبادرة "القارئ الصغير"، لتعزيز القراءة من خلال عدد من البرامج المتنوعة، وهي موجهة بالدرجة الأولى لأطفال المبتعثين والدارسين، خلال الإجازة الصيفية في ولاية فكتوريا، مبديًا إعجابه بالمبادرة وتقديره للعاملين عليها وتمنى للجميع التوفيق.

الملحق الثقافي أستراليا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختتام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن 2020
سبق

اختتم الملحق الثقافي لدى دولة أستراليا، الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، زيارته لمدينة ملبورن الأسترالية.

جاء ذلك، بعد فترة حجر طويلة، فُرضت على المدينة من حكومة ولاية فكتوريا، ودام لأكثر من ثمانية أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الزيارة لاهتمامه البالغ بأبنائه وبناته الطلبة المبتعثين والدارسين في ولاية فكتوريا، حيث رعى حفل ختام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن لعام 2020.

وكرم أعضاء النادي والمتطوعين نظير جهودهم وما قدموا من برامج وأعمال متنوعة، خلال دورة النادي الحالية ودورهم الاستثنائي في هذا العام الذي شهدته ولاية فكتوريا بوجه الخصوص والعالم أجمع بشكل عام.

وعقد لقاءات إثرائية مع طلبة الدكتوراه، وبعض الموهوبين في مجال الإعلام والميديا.

ودشن مبادرة "القارئ الصغير"، لتعزيز القراءة من خلال عدد من البرامج المتنوعة، وهي موجهة بالدرجة الأولى لأطفال المبتعثين والدارسين، خلال الإجازة الصيفية في ولاية فكتوريا، مبديًا إعجابه بالمبادرة وتقديره للعاملين عليها وتمنى للجميع التوفيق.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
06:57 PM

اختتام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن 2020

بعد فترة حجر طويلة فُرضت على المدينة جراء كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
255

اختتم الملحق الثقافي لدى دولة أستراليا، الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، زيارته لمدينة ملبورن الأسترالية.

جاء ذلك، بعد فترة حجر طويلة، فُرضت على المدينة من حكومة ولاية فكتوريا، ودام لأكثر من ثمانية أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الزيارة لاهتمامه البالغ بأبنائه وبناته الطلبة المبتعثين والدارسين في ولاية فكتوريا، حيث رعى حفل ختام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن لعام 2020.

وكرم أعضاء النادي والمتطوعين نظير جهودهم وما قدموا من برامج وأعمال متنوعة، خلال دورة النادي الحالية ودورهم الاستثنائي في هذا العام الذي شهدته ولاية فكتوريا بوجه الخصوص والعالم أجمع بشكل عام.

وعقد لقاءات إثرائية مع طلبة الدكتوراه، وبعض الموهوبين في مجال الإعلام والميديا.

ودشن مبادرة "القارئ الصغير"، لتعزيز القراءة من خلال عدد من البرامج المتنوعة، وهي موجهة بالدرجة الأولى لأطفال المبتعثين والدارسين، خلال الإجازة الصيفية في ولاية فكتوريا، مبديًا إعجابه بالمبادرة وتقديره للعاملين عليها وتمنى للجميع التوفيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,036
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,835
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,332
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,532

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة