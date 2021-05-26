شاهد.. فيضان سد وادي الأحسبة بالمخواة‎ عقب الأمطار

وثّق المصور سالم علي العمري صورًا لفيضان سد وادي الأحسبة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة عقب هطول الأمطار التي شهدتها محافظة المخواة عصر أمس السبت.
وخص المصور العمري، "سبق" بهذه الصور التي التقطها صباح اليوم الأحد لنشرها.
وثّق المصور سالم علي العمري صورًا لفيضان سد وادي الأحسبة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة عقب هطول الأمطار التي شهدتها محافظة المخواة عصر أمس السبت.
وخص المصور العمري، "سبق" بهذه الصور التي التقطها صباح اليوم الأحد لنشرها.
وثّق المصور سالم علي العمري صورًا لفيضان سد وادي الأحسبة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة عقب هطول الأمطار التي شهدتها محافظة المخواة عصر أمس السبت.
وخص المصور العمري، "سبق" بهذه الصور التي التقطها صباح اليوم الأحد لنشرها.
وثّق المصور سالم علي العمري صورًا لفيضان سد وادي الأحسبة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة عقب هطول الأمطار التي شهدتها محافظة المخواة عصر أمس السبت.
وخص المصور العمري، "سبق" بهذه الصور التي التقطها صباح اليوم الأحد لنشرها.