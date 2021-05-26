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شاهد.. فيضان سد وادي الأحسبة بالمخواة‎ عقب الأمطار

مشهد طبيعي وثّقه "العمري" وأهداه "سبق"

وثّق المصور سالم علي العمري صورًا لفيضان سد وادي الأحسبة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة عقب هطول الأمطار التي شهدتها محافظة المخواة عصر أمس السبت.

وخص المصور العمري، "سبق" بهذه الصور التي التقطها صباح اليوم الأحد لنشرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. فيضان سد وادي الأحسبة بالمخواة‎ عقب الأمطار
سبق

وثّق المصور سالم علي العمري صورًا لفيضان سد وادي الأحسبة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة عقب هطول الأمطار التي شهدتها محافظة المخواة عصر أمس السبت.

وخص المصور العمري، "سبق" بهذه الصور التي التقطها صباح اليوم الأحد لنشرها.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
10:48 AM

شاهد.. فيضان سد وادي الأحسبة بالمخواة‎ عقب الأمطار

مشهد طبيعي وثّقه "العمري" وأهداه "سبق"

A A A
سلطان السهيمي - الباحة
0
1,670

وثّق المصور سالم علي العمري صورًا لفيضان سد وادي الأحسبة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة عقب هطول الأمطار التي شهدتها محافظة المخواة عصر أمس السبت.

وخص المصور العمري، "سبق" بهذه الصور التي التقطها صباح اليوم الأحد لنشرها.

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200 مليون

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