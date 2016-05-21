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تدشين مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسودان

يوزع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار وألفي سلة غذائية

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين بالسودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والملحق الديني بالسفارة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، وقيادات إسلامية وسياسية سودانية، وذلك بفندق السلام روتانا بمدينة الخرطوم.

ويستهدف المشروع الذي تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بالسفارة تنفيذه كل عام؛ توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار صائم، إلى جانب توزيع حوالَى ألفي سلة غذائية في عدد من ولايات ومدن السودان.

واستهلّ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بكلمة للسفير جعفر، رفع في بدايتها الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم المسلمين في العالم، ولاسيما ما يتصل بتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الكريم، منوهًا إلى متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

من جانبه بيّن الملحق الديني عبدالله آل الشيخ، أن الملحقية درجت على تدشين حفل إفطار سنوي للصائمين في السودان تزامنًا مع بدء انطلاق هذا المشروع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ الذي سخر وقته وجهده لخدمة المسلمين بالعالم، مزجيًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعم ومتابعة أعمال الخير في شهر العطاء.


وأشار إلى أن الملحقية أشرفت على عدد من الإفطارات التي أقيمت في كلٍّ من: معهد أم القرى الإسلامي بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم لعدد 3 آلاف شخص، وفي مركز القرآن الكريم بمدينة ود راوة لعدد 100 ألف شخص، وفي بعض المراكز الأخرى والخلاوى لعدد 5 آلاف شخص في المركز الواحد، إلى جانب توزيع أَلْفَيْ سلة غذائية.

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تدشين مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسودان
سبق

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين بالسودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والملحق الديني بالسفارة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، وقيادات إسلامية وسياسية سودانية، وذلك بفندق السلام روتانا بمدينة الخرطوم.

ويستهدف المشروع الذي تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بالسفارة تنفيذه كل عام؛ توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار صائم، إلى جانب توزيع حوالَى ألفي سلة غذائية في عدد من ولايات ومدن السودان.

واستهلّ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بكلمة للسفير جعفر، رفع في بدايتها الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم المسلمين في العالم، ولاسيما ما يتصل بتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الكريم، منوهًا إلى متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

من جانبه بيّن الملحق الديني عبدالله آل الشيخ، أن الملحقية درجت على تدشين حفل إفطار سنوي للصائمين في السودان تزامنًا مع بدء انطلاق هذا المشروع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ الذي سخر وقته وجهده لخدمة المسلمين بالعالم، مزجيًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعم ومتابعة أعمال الخير في شهر العطاء.


وأشار إلى أن الملحقية أشرفت على عدد من الإفطارات التي أقيمت في كلٍّ من: معهد أم القرى الإسلامي بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم لعدد 3 آلاف شخص، وفي مركز القرآن الكريم بمدينة ود راوة لعدد 100 ألف شخص، وفي بعض المراكز الأخرى والخلاوى لعدد 5 آلاف شخص في المركز الواحد، إلى جانب توزيع أَلْفَيْ سلة غذائية.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:51 PM

تدشين مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسودان

يوزع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار وألفي سلة غذائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين بالسودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والملحق الديني بالسفارة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، وقيادات إسلامية وسياسية سودانية، وذلك بفندق السلام روتانا بمدينة الخرطوم.

ويستهدف المشروع الذي تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بالسفارة تنفيذه كل عام؛ توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار صائم، إلى جانب توزيع حوالَى ألفي سلة غذائية في عدد من ولايات ومدن السودان.

واستهلّ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بكلمة للسفير جعفر، رفع في بدايتها الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم المسلمين في العالم، ولاسيما ما يتصل بتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الكريم، منوهًا إلى متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

من جانبه بيّن الملحق الديني عبدالله آل الشيخ، أن الملحقية درجت على تدشين حفل إفطار سنوي للصائمين في السودان تزامنًا مع بدء انطلاق هذا المشروع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ الذي سخر وقته وجهده لخدمة المسلمين بالعالم، مزجيًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعم ومتابعة أعمال الخير في شهر العطاء.


وأشار إلى أن الملحقية أشرفت على عدد من الإفطارات التي أقيمت في كلٍّ من: معهد أم القرى الإسلامي بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم لعدد 3 آلاف شخص، وفي مركز القرآن الكريم بمدينة ود راوة لعدد 100 ألف شخص، وفي بعض المراكز الأخرى والخلاوى لعدد 5 آلاف شخص في المركز الواحد، إلى جانب توزيع أَلْفَيْ سلة غذائية.

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