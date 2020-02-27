"الاتحاد الآسيوي" يوجّه الدعوة لاجتماعات طارئة للاتحادات الوطنية والأندية

وجّه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدعوة لعقد اجتماعات طارئة إضافية الأسبوع المقبل لممثلي الاتحادات الوطنية وروابط الدوري في منطقتي غرب وشرق آسيا، حيث يواصل الاتحاد القاري التعامل مع الانتشار العالمي لفيروس "كورونا".

ويعقد اجتماع ممثلي منطقة شرق آسيا يوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أن يعقد اجتماع منطقة غرب آسيا يومي 7 و8 مارس 2020.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: هذه ظروف غير مسبوقة وحافلة بالتحديات، ولكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعمل بجهد كبير من أجل مراقبة الموقف، بما في ذلك متابعة القيود على السفر، كما يتواصل بشكل مستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وروابط الدوري والأندية.

وأضاف: نحن ممتنون على الدعم الذي نحظى به من كل شركاءنا، بما في ذلك الشركاء التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، حيث نحاول حماية أمن وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين والجماهير، وفي ذات الوقت ضمان نزاهة مسابقاتنا.

ويعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي للعبة على تقييم التأثيرات على مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والمقررة في شهر مارس.

ونتيجة لانتشار فيروس "كورونا"، فقد تم تأجيل المباريات التالية إلى موعد لاحق:

دوري أبطال آسيا

الجولة الثالثة

2 مارس 2020 (غرب آسيا)

المجموعة الأولى: الوحدة (الإمارات) - الاستقلال (إيران)

المجموعة الثالثة: بيرسيبوليس (إيران) - التعاون (السعودية)

3 مارس 2020 (غرب آسيا)

المجموعة الثانية: شباب الأهلي دبي (الإمارات) - شهر خودرو (إيران)

المجموعة الرابعة: سيباهان (إيران) - النصر (السعودية)

3 مارس 2020 (شرق آسيا)

المجموعة الخامسة: سيؤول (كوريا الجنوبية) - تشيانغراي يونايتد (تايلاند)

الجولة الرابعة

6 أبريل 2020 (غرب آسيا)

المجموعة الرابعة: النصر (السعودية) - سيباهان (إيران)

ويعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تحديد مواعيد بديلة في شهر أبريل 2020 لمباراتي ذهاب وإياب الملحق النهائي من التصفيات الأولمبية للسيدات التي تجمع بين كوريا الجنوبية والصين، والتي كانت مقررة يومي 6 و11 مارس 2020.