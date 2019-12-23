كيف تختار الهدايا للأصدقاء والأقارب.. 4 قواعد للهدية المثالية

تحت شعار "كن كريمًا مع من تحب"

للهدية مفعول السحر على علاقات البشر؛ لكن يتذكر كل منا مدى الحيرة التي أصيب بها يومًا حين قرر شراء هدية للزوجة أو الزوج، لأحد الأقارب أو الأصدقاء، وقد يملك بعضنا شيئًا من فن اختيار الهدايا؛ بينما لا يتمتع كثيرون بهذا.

وحسب تقرير على موقع "CNN" بالعربية؛ فطالما تعجّب علماء النفس من موضوع تقديم الهدايا؛ فهي ترفع الحالة المزاجية بين الأحباب والأصدقاء والأقارب، وتُحسّن بعض العلاقات التي كدنا نفقدها، ويرى فيها الباحثون نافذة على العديد من السمات البشرية المهمة، مثل رؤيتنا للآخرين، ووضع قيمة للأشياء، وصنع القرار، وقدرتنا على التعاطف.

وتحت شعار "كن كريمًا مع من تحب"، يقدم التقرير 4 قواعد أساسية لمن يرغب في أن يقدم هدية مثالية؛ خاصة خلال المواسم والأعياد، وهي:

لا تضف هدية جانبية مع الهدية الأساسية

إذا أردت إضافة ربطة عنق إلى قميص باهظ الثمن أو إرفاق غطاء رأس مع عباءة فاخرة؛ فلا تفعل؛ إذ إنك حينها تُقلّص من شأن الهدية الأساسية.

ويقول أستاذ علوم النفس بجامعة ورسستر، دانيل فاريللي: "ربما لا تكون الهدية الثانوية بنفس قيمة الهدية الأساسية، ولهذا تخفض من القيمة المعنوية للهدية.. تأكد أن البشر لا يميلون إلى التفكير اقتصاديًّا وعقلانيًّا في أمور مثل الهدايا".

هدية التجارب أفضل من الهدية المادية

يمكنك أن تقارن بين نسخة جوال حديث كهدية، أو دعوة لحفل المطرب المفضل، وبلا شك فإن النسخة الأحدث لجهاز آيفون ستصبح قديمة يومًا ما؛ ولكن الدعوة إلى رحلة سفاري، أو حضور حفل موسيقي للفنان المفضل، تظل تجارب تمنح الأصدقاء ذكريات تدوم إلى الأبد.

ويوضح "فاريللي" أنه "غالبًا ما تخلق التجارب ذكريات أكثر حيوية. وقد نتذكر الحاسوب اللوحي الذي اشتراه لنا صديق أو أحد أفراد الأسرة؛ ولكن نتذكر بقدر أكبر رحلة رائعة مع من نحب".

وحسب "فاريلي": فإن الارتباط العاطفي أكبر من المادي، ولهذا السبب علينا أن نفكر في هدية تخلق تجربة عوضًا عن هدية مادية.

فكر بطريقة الشخص الذي ستُهديه

بطريقة بسيطة، قم بشراء الأغراض التي قد يفكر الشخص الذي تقدم إليه الهدية، بأن يشتريها لنفسه، وقد يبدو هذا واضحًا؛ ولكنه يحدث أقل بكثير مما نعتقد. ويميل الأشخاص إلى استخدام الهدايا كطريقة للتعبير عن أنفسهم وما يحبون هم؛ بدلًا من توفير المنفعة لمتلقي الهدية.

وتتمثل أفضل طريقة لمعرفة ما سيحتاجه الشخص الذي تود تقديم الهدية إليه في طرح سؤال بسيط، "ماذا تريد؟".

قم بالإنفاق على الآخرين أكثر من إنفاقك على نفسك

القاعدة الأخيرة هي تذكّر سِمة العطاء، وكشفت دراسة أن إنفاق الأموال على الآخرين يعزز السعادة. وقد تستمر المشاعر الإيجابية في إعطاء شخص ما هدية يحبها لفترة أطول من إنفاق المال على أنفسنا.

لذا فعلى الرغم من أن مِن المهم الاعتناء بنفسك، تذكر أن هناك فوائد لكونك أكثر سخاءً لمن هم حولك.