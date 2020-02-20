تعرف على جدول أعمال "الشورى" خلال جلساته الثلاث القادمة

مناقشة تصويت وتقارير وتوصيات.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية "25" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة الهامة للإحصاء للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/ 1440هـ، كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ويطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بهذا الشأن.

وخلال الجلسة العادية "26" التي يعقدها الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

كما يصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وخلال هذه الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنــوي للهيئـة العامة للطيران المـدني للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير البرنامج بعد دراسته.

ويطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، ثم يصوت على توصية اللجنة بشأن مشروع النظام.

وخلال الجلسة العادية "27" التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجنة الصحية بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة.

وينتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير المؤسسة بعد دراسته.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439/ 1440هـ بعد أن يستمع إلى موجز من رئيس اللجنة حول تقرير الهيئة وما قدم عليه من توصيات بعد دراسته.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439/ 1440هـ، بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير المكتبة بعد دراسته.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.