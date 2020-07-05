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إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة غداً

"ماكرون" درس التشكيلة مع "كاستيكس"

نقلت "رويترز" عن مصدرين مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، أنه سيكشف النقاب عن حكومة جديدة غداً، بعد أن قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء بهدف إعطاء قوة دفع لفترته الرئاسية.

وذكر المصدران أن "ماكرون" ورئيس وزرائه الجديد جان كاستيكس سيجتمعان في قصر الإليزيه في وقت لاحق اليوم، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

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إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة غداً
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، أنه سيكشف النقاب عن حكومة جديدة غداً، بعد أن قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء بهدف إعطاء قوة دفع لفترته الرئاسية.

وذكر المصدران أن "ماكرون" ورئيس وزرائه الجديد جان كاستيكس سيجتمعان في قصر الإليزيه في وقت لاحق اليوم، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
09:10 PM

إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة غداً

"ماكرون" درس التشكيلة مع "كاستيكس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدرين مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، أنه سيكشف النقاب عن حكومة جديدة غداً، بعد أن قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء بهدف إعطاء قوة دفع لفترته الرئاسية.

وذكر المصدران أن "ماكرون" ورئيس وزرائه الجديد جان كاستيكس سيجتمعان في قصر الإليزيه في وقت لاحق اليوم، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

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