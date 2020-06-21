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شاهد.. قص الصخور لتوسعة سوق المواشي بمحايل للحد من تفشي كورونا

بعد فشل السوق الرديف في فك الزحام بين الباعة والمتسوقين

شرعت بلدية محافظة محايل في توسعة سوق المواشي الرئيسي بعد فشل السوق الرديف الذي تم إنشاؤه مؤخرًا شمال المحافظة لفك الازدحام الذي يشهده السوق الواقع على طريق "بحر أبو سكينة". ويأتي هذا الإجراء للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد بين الباعة والمتسوقين.

وفي التفاصيل، أوضح سعيد بن علي حافظ، رئيس بلدية محايل، أن الأعمال التي تجري بسوق المواشي الرئيسي تتمثل في توسعة وقص الصخور بالجبال المحيطة؛ ليتوافق حجم ومساحة السوق مع تطلعات المحافظة، ويواكب حجم الإقبال الكبير والمتزايد من مرتاديه، ومعالجة وضع الاختناقات والزحام الشديد الذي يشهده المكان.

وأضاف "ابن علي": سنعمل بعد الانتهاء من التوسعة على توفير مساحات للاستفادة منها في مواقف للسيارات، سواء لأصحاب المواشي أو مرتادي السوق، إلى جانب فتح طرق محورية للسوق، وربطه بمداخل ومخارج عدة بالطريق الرئيسي لتسهيل وانسيابية الحركة المرورية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. قص الصخور لتوسعة سوق المواشي بمحايل للحد من تفشي كورونا
سبق

شرعت بلدية محافظة محايل في توسعة سوق المواشي الرئيسي بعد فشل السوق الرديف الذي تم إنشاؤه مؤخرًا شمال المحافظة لفك الازدحام الذي يشهده السوق الواقع على طريق "بحر أبو سكينة". ويأتي هذا الإجراء للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد بين الباعة والمتسوقين.

وفي التفاصيل، أوضح سعيد بن علي حافظ، رئيس بلدية محايل، أن الأعمال التي تجري بسوق المواشي الرئيسي تتمثل في توسعة وقص الصخور بالجبال المحيطة؛ ليتوافق حجم ومساحة السوق مع تطلعات المحافظة، ويواكب حجم الإقبال الكبير والمتزايد من مرتاديه، ومعالجة وضع الاختناقات والزحام الشديد الذي يشهده المكان.

وأضاف "ابن علي": سنعمل بعد الانتهاء من التوسعة على توفير مساحات للاستفادة منها في مواقف للسيارات، سواء لأصحاب المواشي أو مرتادي السوق، إلى جانب فتح طرق محورية للسوق، وربطه بمداخل ومخارج عدة بالطريق الرئيسي لتسهيل وانسيابية الحركة المرورية.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
11:22 PM

شاهد.. قص الصخور لتوسعة سوق المواشي بمحايل للحد من تفشي كورونا

بعد فشل السوق الرديف في فك الزحام بين الباعة والمتسوقين

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محمد طيران - الرياض
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شرعت بلدية محافظة محايل في توسعة سوق المواشي الرئيسي بعد فشل السوق الرديف الذي تم إنشاؤه مؤخرًا شمال المحافظة لفك الازدحام الذي يشهده السوق الواقع على طريق "بحر أبو سكينة". ويأتي هذا الإجراء للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد بين الباعة والمتسوقين.

وفي التفاصيل، أوضح سعيد بن علي حافظ، رئيس بلدية محايل، أن الأعمال التي تجري بسوق المواشي الرئيسي تتمثل في توسعة وقص الصخور بالجبال المحيطة؛ ليتوافق حجم ومساحة السوق مع تطلعات المحافظة، ويواكب حجم الإقبال الكبير والمتزايد من مرتاديه، ومعالجة وضع الاختناقات والزحام الشديد الذي يشهده المكان.

وأضاف "ابن علي": سنعمل بعد الانتهاء من التوسعة على توفير مساحات للاستفادة منها في مواقف للسيارات، سواء لأصحاب المواشي أو مرتادي السوق، إلى جانب فتح طرق محورية للسوق، وربطه بمداخل ومخارج عدة بالطريق الرئيسي لتسهيل وانسيابية الحركة المرورية.

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