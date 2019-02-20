شاهد من الجو.. لقطات بديعة لتساقط الثلوج فوق جبل اللوز بتبوك

فيما لم تشهد المرتفعات ازدحاماً مرورياً لموافقة التساقط بداية الأسبوع

تصوير: يحيى المازن: وثّقت "سبق"، في ساعات الصباح الأولى اليوم، بصور جوية، الثلوج التي سقطت على مرتفعات تبوك، في مشهد بديع يتكرر كل عام.

وعلى غير العادة لم تشهد مرتفعات تبوك، صباح اليوم، ازدحاماً مرورياً أو زوّاراً بسبب موافقة التساقط بداية الأسبوع، إذ تشهد هذه المرتفعات أثناء تساقط الثلوج كثافة مرورية.

يُذكر أن جبل اللوز يُعد وجهة سياحية، خاصة في فصل الشتاء وتساقط الثلوج، ويبلغ ارتفاعه 2549 متراً فوق سطح البحر.