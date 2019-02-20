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شاهد من الجو.. لقطات بديعة لتساقط الثلوج فوق جبل اللوز بتبوك

فيما لم تشهد المرتفعات ازدحاماً مرورياً لموافقة التساقط بداية الأسبوع

تصوير: يحيى المازن: وثّقت "سبق"، في ساعات الصباح الأولى اليوم، بصور جوية، الثلوج التي سقطت على مرتفعات تبوك، في مشهد بديع يتكرر كل عام.

وعلى غير العادة لم تشهد مرتفعات تبوك، صباح اليوم، ازدحاماً مرورياً أو زوّاراً بسبب موافقة التساقط بداية الأسبوع، إذ تشهد هذه المرتفعات أثناء تساقط الثلوج كثافة مرورية.

يُذكر أن جبل اللوز يُعد وجهة سياحية، خاصة في فصل الشتاء وتساقط الثلوج، ويبلغ ارتفاعه 2549 متراً فوق سطح البحر.

جبل اللوز تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الجو.. لقطات بديعة لتساقط الثلوج فوق جبل اللوز بتبوك
سبق

تصوير: يحيى المازن: وثّقت "سبق"، في ساعات الصباح الأولى اليوم، بصور جوية، الثلوج التي سقطت على مرتفعات تبوك، في مشهد بديع يتكرر كل عام.

وعلى غير العادة لم تشهد مرتفعات تبوك، صباح اليوم، ازدحاماً مرورياً أو زوّاراً بسبب موافقة التساقط بداية الأسبوع، إذ تشهد هذه المرتفعات أثناء تساقط الثلوج كثافة مرورية.

يُذكر أن جبل اللوز يُعد وجهة سياحية، خاصة في فصل الشتاء وتساقط الثلوج، ويبلغ ارتفاعه 2549 متراً فوق سطح البحر.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
12:48 PM

شاهد من الجو.. لقطات بديعة لتساقط الثلوج فوق جبل اللوز بتبوك

فيما لم تشهد المرتفعات ازدحاماً مرورياً لموافقة التساقط بداية الأسبوع

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بدر الجبل - تبوك
0
792

تصوير: يحيى المازن: وثّقت "سبق"، في ساعات الصباح الأولى اليوم، بصور جوية، الثلوج التي سقطت على مرتفعات تبوك، في مشهد بديع يتكرر كل عام.

وعلى غير العادة لم تشهد مرتفعات تبوك، صباح اليوم، ازدحاماً مرورياً أو زوّاراً بسبب موافقة التساقط بداية الأسبوع، إذ تشهد هذه المرتفعات أثناء تساقط الثلوج كثافة مرورية.

يُذكر أن جبل اللوز يُعد وجهة سياحية، خاصة في فصل الشتاء وتساقط الثلوج، ويبلغ ارتفاعه 2549 متراً فوق سطح البحر.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,578
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,226
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,175

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