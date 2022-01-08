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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين.. صباح اليوم

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، مقاطعة تشينغهاي النائية شمال غرب الصين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي؛ وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحًا "17.45 بتوقيت غرينتش"، تحدد على عمق 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترًا شمال غرب مدينة شينينغ.

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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين.. صباح اليوم
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، مقاطعة تشينغهاي النائية شمال غرب الصين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي؛ وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحًا "17.45 بتوقيت غرينتش"، تحدد على عمق 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترًا شمال غرب مدينة شينينغ.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:03 AM

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين.. صباح اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، مقاطعة تشينغهاي النائية شمال غرب الصين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي؛ وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحًا "17.45 بتوقيت غرينتش"، تحدد على عمق 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترًا شمال غرب مدينة شينينغ.

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