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مكة.. إزالة مباسط عشوائية لبيع الحطب وتوجيه لملاك المحلات بالمستورد

فيما شددت الأمانة على أهمية الالتزام بالتعليمات مؤكدة استمرار الحملات

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عددًا من المباسط العشوائية المخالفة لبيع الحطب بحي المعيصم، بمشاركة لجنة منع بيع واستخدام الحطب والفحم المحلي وبمساندة الإدارة العامة للنظافة.

وشددت الأمانة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة في هذا الشأن، وتوجيه ملاك المحلات بالاعتماد على الحطب والفحم المستورد، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لكل الظواهر السلبية.

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مكة.. إزالة مباسط عشوائية لبيع الحطب وتوجيه لملاك المحلات بالمستورد
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عددًا من المباسط العشوائية المخالفة لبيع الحطب بحي المعيصم، بمشاركة لجنة منع بيع واستخدام الحطب والفحم المحلي وبمساندة الإدارة العامة للنظافة.

وشددت الأمانة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة في هذا الشأن، وتوجيه ملاك المحلات بالاعتماد على الحطب والفحم المستورد، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لكل الظواهر السلبية.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
01:28 PM

مكة.. إزالة مباسط عشوائية لبيع الحطب وتوجيه لملاك المحلات بالمستورد

فيما شددت الأمانة على أهمية الالتزام بالتعليمات مؤكدة استمرار الحملات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,959

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عددًا من المباسط العشوائية المخالفة لبيع الحطب بحي المعيصم، بمشاركة لجنة منع بيع واستخدام الحطب والفحم المحلي وبمساندة الإدارة العامة للنظافة.

وشددت الأمانة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة في هذا الشأن، وتوجيه ملاك المحلات بالاعتماد على الحطب والفحم المستورد، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لكل الظواهر السلبية.

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