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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـسابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـسابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
12:33 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـسابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

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