"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـسابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.