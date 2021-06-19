النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التصاميم الهندسية".. الخيار الأمثل للبناء الذاتي

بمزايا تنافسية.. وأسعار أقل 300% عن السوق

تقدم خدمة التصاميم الهندسية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر موقع وتطبيق برنامج "سكني"، مزايا تنافسية غير موجودة في السوق بأسعار أقل بأكثر من 300% ضمن مخططات تنفيذية متكاملة تُناسب البيئة المحلية وبخيارات متنوعة تلبي كل الرغبات.

يأتي ذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان؛ بهدف تسهيل التملك للوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتتيح خدمة التصاميم الهندسية، تسهيلات غير محدودة للأسر السعودية الراغبة في البناء الذاتي ضمن مجموعة من التصاميم التي يتجاوز عددها 35 تصميمًا تنفيذيًّا متكاملًا، بالشراكة مع نخبة من مكاتب التصميم المعماري والمصممين السعوديين المستقلين، بأسعار تتراوح ما بين 7- 9 آلاف ريال للتصميم.

وتعتبر هذه الأسعار أقل من السوق بما لا يقل عن 300%؛ إذ تبدأ الأسعار في السوق من 50 ألف ريال وتزيد بحسب مساحة الأرض.

ويتميز كل تصميم بتضمنه مخططات تنفيذية للهيكل الإنشائي، والمعماري، وتمديدات التكييف، وواجهات المباني، والتصميم الداخلي، وتمديدات الكهرباء والصرف الصحي، والحدائق، مع إمكانية التعديل عليها لتمكين الأسر السعودية من الحصول على تصاميم مبتكرة للوحدات السكنية، ضمن جودة عالية وأسعار مناسبة يقدّمها مصممون من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

وتساهم التصاميم النموذجية التي يقدّمها برنامج "سكني" في اختصار الوقت والجهد والمال على المواطنين الراغبين في البناء الذاتي؛ بما يسهم في تحسين النمط العمراني للمساكن ضمن تصاميم عصرية، ورفع جودة التصاميم المستخدمة في السوق؛ مما يضفي لمسة جمالية بأفكار جيدة على المشهد الحضري في الأحياء السكنية الجديدة وتحسين جودة الحياة.

وتوفر خدمة "التصاميم الهندسية" فرص عمل للشباب السعوديين في قطاع الهندسة المعمارية والتصميم والبناء؛ مما يزيد من العوائد الاقتصاد ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، ويزيد من مشاركة المرأة السعودية من مصممات معماريات ومهندسات، وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص اللازمة عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، مثل: إصدار رخص البناء والمقاول المعتمد.

ويمكن الاطلاع على التصاميم المتاحة عبر تطبيق "سكني" والموقع الإلكترونية https://sakani.housing.sa/ ضِمن إجراءات سهلة وميسرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل بالرياض وجدة والخبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التصاميم الهندسية".. الخيار الأمثل للبناء الذاتي
سبق

تقدم خدمة التصاميم الهندسية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر موقع وتطبيق برنامج "سكني"، مزايا تنافسية غير موجودة في السوق بأسعار أقل بأكثر من 300% ضمن مخططات تنفيذية متكاملة تُناسب البيئة المحلية وبخيارات متنوعة تلبي كل الرغبات.

يأتي ذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان؛ بهدف تسهيل التملك للوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتتيح خدمة التصاميم الهندسية، تسهيلات غير محدودة للأسر السعودية الراغبة في البناء الذاتي ضمن مجموعة من التصاميم التي يتجاوز عددها 35 تصميمًا تنفيذيًّا متكاملًا، بالشراكة مع نخبة من مكاتب التصميم المعماري والمصممين السعوديين المستقلين، بأسعار تتراوح ما بين 7- 9 آلاف ريال للتصميم.

وتعتبر هذه الأسعار أقل من السوق بما لا يقل عن 300%؛ إذ تبدأ الأسعار في السوق من 50 ألف ريال وتزيد بحسب مساحة الأرض.

ويتميز كل تصميم بتضمنه مخططات تنفيذية للهيكل الإنشائي، والمعماري، وتمديدات التكييف، وواجهات المباني، والتصميم الداخلي، وتمديدات الكهرباء والصرف الصحي، والحدائق، مع إمكانية التعديل عليها لتمكين الأسر السعودية من الحصول على تصاميم مبتكرة للوحدات السكنية، ضمن جودة عالية وأسعار مناسبة يقدّمها مصممون من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

وتساهم التصاميم النموذجية التي يقدّمها برنامج "سكني" في اختصار الوقت والجهد والمال على المواطنين الراغبين في البناء الذاتي؛ بما يسهم في تحسين النمط العمراني للمساكن ضمن تصاميم عصرية، ورفع جودة التصاميم المستخدمة في السوق؛ مما يضفي لمسة جمالية بأفكار جيدة على المشهد الحضري في الأحياء السكنية الجديدة وتحسين جودة الحياة.

وتوفر خدمة "التصاميم الهندسية" فرص عمل للشباب السعوديين في قطاع الهندسة المعمارية والتصميم والبناء؛ مما يزيد من العوائد الاقتصاد ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، ويزيد من مشاركة المرأة السعودية من مصممات معماريات ومهندسات، وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص اللازمة عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، مثل: إصدار رخص البناء والمقاول المعتمد.

ويمكن الاطلاع على التصاميم المتاحة عبر تطبيق "سكني" والموقع الإلكترونية https://sakani.housing.sa/ ضِمن إجراءات سهلة وميسرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل بالرياض وجدة والخبر.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
02:28 PM

"التصاميم الهندسية".. الخيار الأمثل للبناء الذاتي

بمزايا تنافسية.. وأسعار أقل 300% عن السوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
872

تقدم خدمة التصاميم الهندسية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر موقع وتطبيق برنامج "سكني"، مزايا تنافسية غير موجودة في السوق بأسعار أقل بأكثر من 300% ضمن مخططات تنفيذية متكاملة تُناسب البيئة المحلية وبخيارات متنوعة تلبي كل الرغبات.

يأتي ذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان؛ بهدف تسهيل التملك للوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتتيح خدمة التصاميم الهندسية، تسهيلات غير محدودة للأسر السعودية الراغبة في البناء الذاتي ضمن مجموعة من التصاميم التي يتجاوز عددها 35 تصميمًا تنفيذيًّا متكاملًا، بالشراكة مع نخبة من مكاتب التصميم المعماري والمصممين السعوديين المستقلين، بأسعار تتراوح ما بين 7- 9 آلاف ريال للتصميم.

وتعتبر هذه الأسعار أقل من السوق بما لا يقل عن 300%؛ إذ تبدأ الأسعار في السوق من 50 ألف ريال وتزيد بحسب مساحة الأرض.

ويتميز كل تصميم بتضمنه مخططات تنفيذية للهيكل الإنشائي، والمعماري، وتمديدات التكييف، وواجهات المباني، والتصميم الداخلي، وتمديدات الكهرباء والصرف الصحي، والحدائق، مع إمكانية التعديل عليها لتمكين الأسر السعودية من الحصول على تصاميم مبتكرة للوحدات السكنية، ضمن جودة عالية وأسعار مناسبة يقدّمها مصممون من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

وتساهم التصاميم النموذجية التي يقدّمها برنامج "سكني" في اختصار الوقت والجهد والمال على المواطنين الراغبين في البناء الذاتي؛ بما يسهم في تحسين النمط العمراني للمساكن ضمن تصاميم عصرية، ورفع جودة التصاميم المستخدمة في السوق؛ مما يضفي لمسة جمالية بأفكار جيدة على المشهد الحضري في الأحياء السكنية الجديدة وتحسين جودة الحياة.

وتوفر خدمة "التصاميم الهندسية" فرص عمل للشباب السعوديين في قطاع الهندسة المعمارية والتصميم والبناء؛ مما يزيد من العوائد الاقتصاد ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، ويزيد من مشاركة المرأة السعودية من مصممات معماريات ومهندسات، وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص اللازمة عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، مثل: إصدار رخص البناء والمقاول المعتمد.

ويمكن الاطلاع على التصاميم المتاحة عبر تطبيق "سكني" والموقع الإلكترونية https://sakani.housing.sa/ ضِمن إجراءات سهلة وميسرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل بالرياض وجدة والخبر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة