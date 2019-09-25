بالمشاركة مع "دهانات الجزيرة".. تنفيذ فرضية لتسرّب مادة كيميائية سائلة

شهدت تدخّل قوة طوارئ "مدني عسير" الخاصة

نفّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، وقوة طوارئ الدفاع المدني الخاصة بالمنطقة، اليوم، خطة فرضية بالمشاركة مع شركة "دهانات الجزيرة"، شملت عمليات الإخلاء والإنقاذ والإطفاء، حضرها مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي، ومدير العمليات بقوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة العقيد سامي التويجري، والمهندس ناصر بن محمد بن عبدالله الرميح نائب الرئيس التنفيذي في شركة "دهانات الجزيرة".

وتمثّلت الفرضية في وجود تسرّب وهمي لمادة كيميائية سائلة، وحدوث حريق ضمن المصنع الآلي للشركة في المدينة الصناعية بخميس مشيط، ومباشرة فرق السلامة بالشركة لعملية إخلاء المصنع، وتدخّل فرقة التدخّل في حوادث المواد الخطرة وفرقة إطفاء بقوة الدفاع المدني الخاصة بمنطقة عسير للسيطرة على التسرّب وإخماد الحريق، والتأكّد من إخلاء جميع من بالموقع إلى نقطة التجمّع الرئيسية، وتنفيذ إجراءات التعامل مع حوادث المواد الخطرة، وتحديد موقع التسرّب، والتركيز على مناطق الخطر عن طريق وحدة الرصد وإطفاء الحريق، والعمل على إيقاف التسرّب، وتطهير الأفراد والآليات.

وأشاد المهندس ناصر بن محمد بن عبد الله الرميح بجهود مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، وأعرب عن شكره وتقديره لتعاون كافة الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالمنطقة مع شركة "دهانات الجزيرة"، مؤكّداً أهمية تفعيل التدريبات الافتراضية ودورها في المحافظة على حياة وأرواح العاملين وتوعيتهم بالمخاطر المتوقعة، فضلاً عن الحد من الخسائر جرّاء الحوادث في المنشآت والمصانع.



وفي الختام، تبادلت شركة "دهانات الجزيرة" الهدايا التذكارية مع إدارة الدفاع المدني بمنطقة عسير، وقوة طوارئ الدفاع المدني الخاصة بالمنطقة، وتمّ تقديم شهادات تقديرية للجهات الأمنية والصحية والخدمية المشاركة بالفرضية.