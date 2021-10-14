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في أسبوع واحد.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية

خلال قيامها بأكثر من 8500 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بالمملكة

ضبطت الفِرَق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكثر من 900 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة؛ وذلك خلال قيامها بأكثر من 8500 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وكذلك عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وشملت الزيارات التفتيشية التي نفذتها الفِرَق الرقابية والتفتيشية بالهيئة عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والخدمات المهنية، وقطاع المقاولات.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات والتجارية، تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فِرَق التفتيش الميداني؛ وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة الضريبية السارية في المملكة؛ مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يرصد لديها أي من المخالفات الضريبية؛ وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية؛ حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات؛ وذلك بحد أقصى مليون ريال، أو 1000 ريال كحد أدنى.

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في أسبوع واحد.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية
سبق

ضبطت الفِرَق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكثر من 900 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة؛ وذلك خلال قيامها بأكثر من 8500 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وكذلك عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وشملت الزيارات التفتيشية التي نفذتها الفِرَق الرقابية والتفتيشية بالهيئة عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والخدمات المهنية، وقطاع المقاولات.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات والتجارية، تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فِرَق التفتيش الميداني؛ وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة الضريبية السارية في المملكة؛ مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يرصد لديها أي من المخالفات الضريبية؛ وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية؛ حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات؛ وذلك بحد أقصى مليون ريال، أو 1000 ريال كحد أدنى.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
02:08 PM

في أسبوع واحد.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية

خلال قيامها بأكثر من 8500 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الفِرَق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكثر من 900 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة؛ وذلك خلال قيامها بأكثر من 8500 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وكذلك عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وشملت الزيارات التفتيشية التي نفذتها الفِرَق الرقابية والتفتيشية بالهيئة عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والخدمات المهنية، وقطاع المقاولات.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات والتجارية، تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فِرَق التفتيش الميداني؛ وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة الضريبية السارية في المملكة؛ مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يرصد لديها أي من المخالفات الضريبية؛ وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية؛ حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات؛ وذلك بحد أقصى مليون ريال، أو 1000 ريال كحد أدنى.

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