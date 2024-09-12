إصابة 4.106 عراقيين بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

عدد المرضى بالفيروس بلغ 286.778

سجَّل العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4.106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 286.778 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم السبت أنها سجلت 60 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7.941.

وأضافت بأنها سجلت 3.887 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 221.283 حالة. وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57.554، منهم 575 في العناية المركزة.