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بالصور.. تعرف على المساجد الفائزة بـ"جائزة الفوزان"

في دورتها الثالثة ومن ٧ دول ذات غالبية سكانية مسلمة

كرّمت جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد سبعة مساجد فازت بجوائز الدورة الثالثة الحالية للفترة من 2017 إلى 2020م، والتي تم الإعلان عنها خلال الحفل الذي نظمته الجائزة في المدينة المنورة بحضور الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء الجائزة والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ومؤسس الجائزة الشيخ عبداللطيف بن أحمد الفوزان عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إضافة إلى العديد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة بجانب نخبة من المعماريين والخبراء والمختصين في العلوم ذات العلاقة بعمارة المساجد من مختلف دول العالم.

وجاء فوز المساجد السبعة من بين 27 مسجدًا ضمن القائمة القصيرة التي تنافست على الجائزة من مجموع 201 مسجد من مساجد الدول ذات الغالبية السكانية المسلمة والتي تم ترشيحها للجائزة من قِبل 43 دولة في 3 قارات.

واعتمدت الجائزة عبارة "عمارة المسجد في القرن الواحد وعشرين" شعارًا للدورة الثالثة للجائزة، بهدف تأسيس قاعدة وفهم أوسع لمستويات عمارة المساجد بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وشملت الجائزة 4 فئات، هي: فئة المساجد المركزية ذات التأثير والحضور على المستوى الوطني في كل بلد، وفئة المساجد التي تُقام عليها صلوات الجمع، وفئة مساجد الأحياء، إضافة إلى فئة المساجد المجتمعية والتي تمنح للمجتمعات المحلية تقديرًا لجهودها في العناية بالمساجد.

وفاز من المملكة العربية السعودية مسجد مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، ومن جمهورية مصر العربية فاز مسجد الباصونة في سوهاج، ومن جمهورية بنغلاديش الشعبية فاز المسجد الأحمر، ومن جمهورية إندونيسيا فاز مسجد غرب جاوا، ومن جمهورية تركيا فاز مسجد سنجقلار في اسطنبول، ومن لبنان فاز مسجد الأمير شكيب أرسلان في بلدة المختار، وأخيرًا فاز مسجد جين الطيني من جمهورية مالي بفئة المساجد المجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. تعرف على المساجد الفائزة بـ"جائزة الفوزان"
سبق

كرّمت جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد سبعة مساجد فازت بجوائز الدورة الثالثة الحالية للفترة من 2017 إلى 2020م، والتي تم الإعلان عنها خلال الحفل الذي نظمته الجائزة في المدينة المنورة بحضور الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء الجائزة والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ومؤسس الجائزة الشيخ عبداللطيف بن أحمد الفوزان عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إضافة إلى العديد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة بجانب نخبة من المعماريين والخبراء والمختصين في العلوم ذات العلاقة بعمارة المساجد من مختلف دول العالم.

وجاء فوز المساجد السبعة من بين 27 مسجدًا ضمن القائمة القصيرة التي تنافست على الجائزة من مجموع 201 مسجد من مساجد الدول ذات الغالبية السكانية المسلمة والتي تم ترشيحها للجائزة من قِبل 43 دولة في 3 قارات.

واعتمدت الجائزة عبارة "عمارة المسجد في القرن الواحد وعشرين" شعارًا للدورة الثالثة للجائزة، بهدف تأسيس قاعدة وفهم أوسع لمستويات عمارة المساجد بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وشملت الجائزة 4 فئات، هي: فئة المساجد المركزية ذات التأثير والحضور على المستوى الوطني في كل بلد، وفئة المساجد التي تُقام عليها صلوات الجمع، وفئة مساجد الأحياء، إضافة إلى فئة المساجد المجتمعية والتي تمنح للمجتمعات المحلية تقديرًا لجهودها في العناية بالمساجد.

وفاز من المملكة العربية السعودية مسجد مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، ومن جمهورية مصر العربية فاز مسجد الباصونة في سوهاج، ومن جمهورية بنغلاديش الشعبية فاز المسجد الأحمر، ومن جمهورية إندونيسيا فاز مسجد غرب جاوا، ومن جمهورية تركيا فاز مسجد سنجقلار في اسطنبول، ومن لبنان فاز مسجد الأمير شكيب أرسلان في بلدة المختار، وأخيرًا فاز مسجد جين الطيني من جمهورية مالي بفئة المساجد المجتمعية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
08:46 PM

بالصور.. تعرف على المساجد الفائزة بـ"جائزة الفوزان"

في دورتها الثالثة ومن ٧ دول ذات غالبية سكانية مسلمة

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حامد العلي - الرياض
3
2,203

كرّمت جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد سبعة مساجد فازت بجوائز الدورة الثالثة الحالية للفترة من 2017 إلى 2020م، والتي تم الإعلان عنها خلال الحفل الذي نظمته الجائزة في المدينة المنورة بحضور الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء الجائزة والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ومؤسس الجائزة الشيخ عبداللطيف بن أحمد الفوزان عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إضافة إلى العديد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة بجانب نخبة من المعماريين والخبراء والمختصين في العلوم ذات العلاقة بعمارة المساجد من مختلف دول العالم.

وجاء فوز المساجد السبعة من بين 27 مسجدًا ضمن القائمة القصيرة التي تنافست على الجائزة من مجموع 201 مسجد من مساجد الدول ذات الغالبية السكانية المسلمة والتي تم ترشيحها للجائزة من قِبل 43 دولة في 3 قارات.

واعتمدت الجائزة عبارة "عمارة المسجد في القرن الواحد وعشرين" شعارًا للدورة الثالثة للجائزة، بهدف تأسيس قاعدة وفهم أوسع لمستويات عمارة المساجد بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وشملت الجائزة 4 فئات، هي: فئة المساجد المركزية ذات التأثير والحضور على المستوى الوطني في كل بلد، وفئة المساجد التي تُقام عليها صلوات الجمع، وفئة مساجد الأحياء، إضافة إلى فئة المساجد المجتمعية والتي تمنح للمجتمعات المحلية تقديرًا لجهودها في العناية بالمساجد.

وفاز من المملكة العربية السعودية مسجد مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، ومن جمهورية مصر العربية فاز مسجد الباصونة في سوهاج، ومن جمهورية بنغلاديش الشعبية فاز المسجد الأحمر، ومن جمهورية إندونيسيا فاز مسجد غرب جاوا، ومن جمهورية تركيا فاز مسجد سنجقلار في اسطنبول، ومن لبنان فاز مسجد الأمير شكيب أرسلان في بلدة المختار، وأخيرًا فاز مسجد جين الطيني من جمهورية مالي بفئة المساجد المجتمعية.

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