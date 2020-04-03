باكستان.. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 2458 حالة

126 حالة تماثلت للشفاء و35 وفاة و2297 تخضع للحجر الصحي

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم، عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 2458 حالة، توفيت منها 35 حالة، وتماثلت للشفاء 126 حالة، بينما لا تزال 2297 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 10 حالات في وضع حرج.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، وفقاً لآخر إحصاء صادر عنه اليوم، أنه يوجد بين إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 928 حالة في إقليم البنجاب، و738 حالة في إقليم السند، و311 في إقليم خيبر بختونخواه، و169 حالة في إقليم بلوشستان و190 في إقليم جيلجت بلتستان و9 حالات في إقليم كشمير الحرة و68 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.