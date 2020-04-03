النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باكستان.. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 2458 حالة

126 حالة تماثلت للشفاء و35 وفاة و2297 تخضع للحجر الصحي

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم، عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 2458 حالة، توفيت منها 35 حالة، وتماثلت للشفاء 126 حالة، بينما لا تزال 2297 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 10 حالات في وضع حرج.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، وفقاً لآخر إحصاء صادر عنه اليوم، أنه يوجد بين إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 928 حالة في إقليم البنجاب، و738 حالة في إقليم السند، و311 في إقليم خيبر بختونخواه، و169 حالة في إقليم بلوشستان و190 في إقليم جيلجت بلتستان و9 حالات في إقليم كشمير الحرة و68 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

باكستان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
باكستان.. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 2458 حالة
سبق

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم، عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 2458 حالة، توفيت منها 35 حالة، وتماثلت للشفاء 126 حالة، بينما لا تزال 2297 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 10 حالات في وضع حرج.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، وفقاً لآخر إحصاء صادر عنه اليوم، أنه يوجد بين إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 928 حالة في إقليم البنجاب، و738 حالة في إقليم السند، و311 في إقليم خيبر بختونخواه، و169 حالة في إقليم بلوشستان و190 في إقليم جيلجت بلتستان و9 حالات في إقليم كشمير الحرة و68 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
08:01 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:20 PM

باكستان.. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 2458 حالة

126 حالة تماثلت للشفاء و35 وفاة و2297 تخضع للحجر الصحي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
0
894

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم، عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 2458 حالة، توفيت منها 35 حالة، وتماثلت للشفاء 126 حالة، بينما لا تزال 2297 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 10 حالات في وضع حرج.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، وفقاً لآخر إحصاء صادر عنه اليوم، أنه يوجد بين إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 928 حالة في إقليم البنجاب، و738 حالة في إقليم السند، و311 في إقليم خيبر بختونخواه، و169 حالة في إقليم بلوشستان و190 في إقليم جيلجت بلتستان و9 حالات في إقليم كشمير الحرة و68 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,847
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,500
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,860

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة