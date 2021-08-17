أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

مع استمرار المخاوف المتعلقة بتباطؤ تعافي الاقتصاد من "الجائحة"

واصل خام "برنت" تراجعه خلال تعاملات الثلاثاء، مع استمرار المخاوف المتعلقة بتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة "كورونا"، ومتابعة آخر مستجدات سلالة "دلتا".

وأعلنت منظمة "أوبك+"، أمس، أن أسواق النفط لا تحتاج إلى إضافة مزيدٍ من إمدادات الخام في الأشهر المقبلة، رغم مطالبة البيت الأبيض بزيادة الإنتاج.

كما كشفت بيانات اقتصادية في الصين، مطلع الأسبوع، عن تباطؤ نشاط الاقتصاد خلال يوليو بالتزامن مع تفشي سلالة "دلتا"؛ ما أثار مخاوف حول مستويات الطلب على الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3%، إلى 69.33 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.