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اكتشاف سريري وجراحة 4 ساعات.. "ورم الـ2150 جرامًا" يُستأصل بتبوك

نجح في إجرائها فريق طبي بالمستشفى التخصصي بعد خزعة وأشعة وتحاليل

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي في قسم جراحة الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، من استئصال ورم حميد من مريض؛ حيث تم اكتشافه عن طريق الفحص السريري المبدئي، وبعدها تم أخذ خزعة لمعرفة نوع الورم، وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضح الفريق الطبي المعالج بإشراف دكتور الجراحة شريف الأتربي، أنه تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث جرى استئصال الورم الذي يزن 2150 جرامًا، وحجمه 12×22سم، وقد استغرقت العملية الجراحية أكثر من 4 ساعات، وكللت بالنجاح -ولله الحمد- ووُضع المريض تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته الصحية لمدة يومين، وغادر بعدها المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

فريق طبي مستشفى الملك فهد التخصصي تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتشاف سريري وجراحة 4 ساعات.. "ورم الـ2150 جرامًا" يُستأصل بتبوك
سبق

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي في قسم جراحة الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، من استئصال ورم حميد من مريض؛ حيث تم اكتشافه عن طريق الفحص السريري المبدئي، وبعدها تم أخذ خزعة لمعرفة نوع الورم، وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضح الفريق الطبي المعالج بإشراف دكتور الجراحة شريف الأتربي، أنه تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث جرى استئصال الورم الذي يزن 2150 جرامًا، وحجمه 12×22سم، وقد استغرقت العملية الجراحية أكثر من 4 ساعات، وكللت بالنجاح -ولله الحمد- ووُضع المريض تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته الصحية لمدة يومين، وغادر بعدها المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
12:41 PM

اكتشاف سريري وجراحة 4 ساعات.. "ورم الـ2150 جرامًا" يُستأصل بتبوك

نجح في إجرائها فريق طبي بالمستشفى التخصصي بعد خزعة وأشعة وتحاليل

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بدر الجبل - تبوك
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تمكّن -بفضل الله- فريق طبي في قسم جراحة الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، من استئصال ورم حميد من مريض؛ حيث تم اكتشافه عن طريق الفحص السريري المبدئي، وبعدها تم أخذ خزعة لمعرفة نوع الورم، وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضح الفريق الطبي المعالج بإشراف دكتور الجراحة شريف الأتربي، أنه تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث جرى استئصال الورم الذي يزن 2150 جرامًا، وحجمه 12×22سم، وقد استغرقت العملية الجراحية أكثر من 4 ساعات، وكللت بالنجاح -ولله الحمد- ووُضع المريض تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته الصحية لمدة يومين، وغادر بعدها المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

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