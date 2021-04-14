"الأرصاد" تنبّه من أمطار على عسير تستمر حتى 8 مساءً

تشمل عددا من المحافظات بينها "الحرجة وبيشة وتنومة"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع تدني الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: أحد رفيدة, والحرجة, والمجاردة, والنماص, وبارق, وبلقرن, وبيشة, و تثليث, وتنومة, وخميس مشيط, ورجال ألمع, و سراة عبيدة, و طريب, وظهران الجنوب, ومحايل.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.