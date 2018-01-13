إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بمكة.. والهلال الأحمر يسعف

باشرته 4 فِرَق إسعافية.. فِرْقتا عناية نقلتا 7 إصابات إلى مستشفى النور

أدى حادث تصادم وقع مساء أمس السبت، إلى إصابة 10 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة في ريع بخش، ونقل على إثرها 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، عن طريق فِرَق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي بهلال مكة، عبدالعزيز بادومان، تلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة 1:52 من مساء السبت، بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم في ريع بخش في اتجاه المسفلة وبه عدد من المصابين.

وأضاف بادومان: فور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية، فِرْقتا عناية، وعند وصول أول فرقة للموقع؛ تَبَيّن وجود 10 إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، وباقي المصابين رفضوا النقل.