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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بمكة.. والهلال الأحمر يسعف

باشرته 4 فِرَق إسعافية.. فِرْقتا عناية نقلتا 7 إصابات إلى مستشفى النور

أدى حادث تصادم وقع مساء أمس السبت، إلى إصابة 10 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة في ريع بخش، ونقل على إثرها 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، عن طريق فِرَق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي بهلال مكة، عبدالعزيز بادومان، تلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة 1:52 من مساء السبت، بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم في ريع بخش في اتجاه المسفلة وبه عدد من المصابين.

وأضاف بادومان: فور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية، فِرْقتا عناية، وعند وصول أول فرقة للموقع؛ تَبَيّن وجود 10 إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، وباقي المصابين رفضوا النقل.

حادث تصادم مكة المكرمة

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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بمكة.. والهلال الأحمر يسعف
سبق

أدى حادث تصادم وقع مساء أمس السبت، إلى إصابة 10 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة في ريع بخش، ونقل على إثرها 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، عن طريق فِرَق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي بهلال مكة، عبدالعزيز بادومان، تلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة 1:52 من مساء السبت، بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم في ريع بخش في اتجاه المسفلة وبه عدد من المصابين.

وأضاف بادومان: فور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية، فِرْقتا عناية، وعند وصول أول فرقة للموقع؛ تَبَيّن وجود 10 إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، وباقي المصابين رفضوا النقل.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
08:49 AM

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بمكة.. والهلال الأحمر يسعف

باشرته 4 فِرَق إسعافية.. فِرْقتا عناية نقلتا 7 إصابات إلى مستشفى النور

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أدى حادث تصادم وقع مساء أمس السبت، إلى إصابة 10 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة في ريع بخش، ونقل على إثرها 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، عن طريق فِرَق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي بهلال مكة، عبدالعزيز بادومان، تلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة 1:52 من مساء السبت، بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم في ريع بخش في اتجاه المسفلة وبه عدد من المصابين.

وأضاف بادومان: فور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية، فِرْقتا عناية، وعند وصول أول فرقة للموقع؛ تَبَيّن وجود 10 إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، وباقي المصابين رفضوا النقل.

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