بعد التمديد لأعضاء البلدية.. "القصبي" يوجه باقتراع سري للرؤساء والنواب لمدة سنتين

لتطوير منظومة المجالس وتفعيل دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، أمس الأحد، تعميماً لجميع المجالس البلدية موضحاً فيه الإجراءات التي تتخذها المجالس وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الذي تصمن التمديد لأعضاء المجالس البلدية.

وفي التفاصيل، تبلغت المجالس البلدية بالتعليمات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه لفترة استمرار وذلك بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (۱۰۲) القاضي بتمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين وذلك لتطوير منظومة المجالس البلدية وتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين ومعالجة ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.

ووجه الوزير "القصبي" بأن يقوم كل مجلس بلدي بانتخاب رئيس ونائب للرئيس لفترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين، ويعقد المجلس جلسة قبل خمسة عشر يوماً من ٦-٥-١٤٤١هـ، تخصص لانتخاب الرئيس ونائبه بطريقة الاقتراع السري، وتزود الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية بصورة من محضر انتخاب رئيس المجلس ونائبه والبيانات المتعلقة بهما وذلك وفقاً للقواعد المبلغة للمجالس.





يذكر أن المادة (۳۰) من نظام المجالس البلدية وفي الفقرة (۳) نصت على أن تجرى انتخابات جديدة - بعد انتهاء السنتين - لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المحددة في النظام على أن يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية: ومنها الفقرة (۱) انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه، ويحق لكافة الأعضاء منتخبين، معينين) الترشح والتصويت باستثناء العضو المعين بحكم وظيفته (ممثل الأمانة، رئيس البلدية) حيث لا يحق لهم الترشح أو التصويت في انتخاب رئيس المجلس أو نائبه.