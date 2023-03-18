شاهد.. "العقيلي" يعاتب "التجار" و"المستشفيات الأهلية" و"البنوك" قائلًا: أينكم وقت الأزمة؟ ألا تستحون؟

دعاهم للمبادرة لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة

شنّ الزميل الإعلامي خالد العقيلي هجومًا لاذعًا على "تجار الأزمات" وبعض المستشفيات في القطاع الصحي وبعض البنوك والمصارف، التي لم تتفاعل إيجابًا مع أزمة كورونا؛ قائلًا: "أينكم في وقت الحاجة؟ ألا تستحون".

جاء ذلك في ختام حلقة برنامج "تم" التي يقدمها العقيلي، وكانت تتحدث عن الإجراءات الاحترازية والجهود الحكومية ووعي المجتمع للوقاية من فيروس كورونا.

وقال العقيلي: "ألا يستحون التجار الذين يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار، هؤلاء هم تجار الأزمات".



وأضاف: "رسالتي للمواطنين والمقيمين، لا تلتفتون للشائعات، المصدر الرسمي لأخبار كورونا هي وزارة الصحة".



وأكد العقيلي أن كل شيء متوفر لدينا فيما يخص التموين؛ حيث إن أكبر مخزون بالشرق الأوسط متوفر لدينا بالسعودية؛ لذلك لا يقولون شيء يبي ينقص أو غيره، الحمد لله أمورنا تمام".



وشدد العقيلي على أن الوطن في حاجتنا جميعًا سواء قطاع خاص، أو قطاع حكومي، والحكومة ما قصرت".



ووصف العقيلي بعض القطاعات الخاصة بالنائمة؛ ومنها المستشفيات الخاصة؛ قائلًا: "المستشفيات تأخذ بالملايين، أين هي الآن؟".



وأضاف بقوله: "الحمد لله نظامنا الصحي متكامل والوضع تحت السيطرة، لكن على الأقل شوية وطنية من المستشفيات، ألا يستحون؟ نحتاج مبادرة منكم، على الأقل يعلنون بأن كل منشآتكم مهيأة".



وزاد بقوله: "البنوك؟ هل من ضرر لو أوقفتم استقطاع القروض في هذه الفترة شهر أو شهرين؟ شركات التأمين كل الشركات كذلك".



واختتم بقوله: "يا تجار، إذا لم تساهمون في هذه الفترة والله ما تستاهلون أي واحد من أبناء الوطن يعطيكم ريال".



يشار إلى أن حديث العقيلي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعل وإشادة واستحسان الكثير من المواطنين.