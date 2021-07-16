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أمانة جدة تغلق 47 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

بعد تنفيذ 8256 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8256 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 47 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 56 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصُل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق "بلدي" للبلاغات.

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أمانة جدة تغلق 47 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية
سبق

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8256 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 47 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 56 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصُل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق "بلدي" للبلاغات.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
03:47 PM

أمانة جدة تغلق 47 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

بعد تنفيذ 8256 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8256 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 47 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 56 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصُل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق "بلدي" للبلاغات.

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