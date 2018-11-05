"طيران ناس" يعلن إطلاق شركة "لخدمات المعتمرين"

خلال فعاليات ملتقى السفر العالمي المنعقد في لندن

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاق شركة "طيران ناس لخدمات المعتمرين" خلال ملتقى السفر العالمي بلندن الذي يقام بين 5-7 نوفمبر 2018م، بهدف توفير خدمات متكاملة للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

وقال "طيران ناس": شركة "طيران ناس لخدمات المعتمرين" المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، تقدم خدمات متنوعة للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام منذ لحظة الوصول إلى المغادرة، من خلال خدمة الفنادق والغرف، خدمة التغذية، خدمة النقل، وخدمة المزارات والجولات السياحية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"طيران ناس" بندر المهنا أن "شركة طيران ناس لخدمات المعتمرين" توفر عدداً من الخدمات المتكاملة سعياً لتقديم الراحة التامة للمعتمرين والزوار وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تسعى لزيادة أعداد المعتمرين ودخول أسواق جديدة من خلال سياحة ما بعد العمرة.

وأضاف: شركة "طيران ناس لخدمات المعتمرين" ستعمل على التميز من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية وتتناسب مع كافة الشرائح.

وأردف: إطلاق الشركة يأتي امتداداً لنجاحات "طيران ناس" في خدمة الحجاج والمعتمرين، حيث نقل منذ بدايته ما يزيد عن مليوني معتمر وحاج بما يقارب 200 ألف حاج سنوياً، ويزداد هذا العدد بسبب استراتيجية التوسع التي ينتهجها "طيران ناس"، حيث أطلق عدداً من الوجهات الجديدة في الآونة الآخيرة.

وتابع: "طيران ناس" يعمل منذ البداية على خدمة ضيوفه المسافرين لاسيما ضيوف الرحمن، وتوفير كل التسهيلات ليصلوا المملكة ويؤدوا شعائر العمرة بكل يسر.

من جهته قال النائب الأعلى للرئيس التنفيذي للحج والعمرة والاتفاقيات الثنائية أحمد سلطان: شركة "طيران ناس لخدمات المعتمرين" حصلت على الترخيص بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة من قبل وزارة الحج والعمرة على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات المعتمرين لضمان تقديم الخدمات التي تليق بزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم.

وأضاف: الشركة عقدت شراكات استراتيجية مع العديد من كبرى شركات الفندقة سعياً منها لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المميزة تشمل الاستقبال والتوديع والسكن والتغذية والتنقل الأرضي يشمل قطار الحرمين الشريفين بما يتناسب مع كافة الشرائح والمستويات والتي سيتم الإعلان عنها أثناء الملتقي.

وتابع بالقول: تهدف الشركة من وراء ذلك إلى الارتقاء بالخدمات بجودة عالية وتمكين المسلمين في كافة أرجاء العالم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر مع الرضاء التام عن الخدمات المقدمة، كما تطمح الشركة أيضًا إلى الاستفادة من التشريعات الجديدة والعمل على تنظيم الجولات السياحية.