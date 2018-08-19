النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث شرطة مكة يؤكد ما نشرته "سبق": أوقعنا بالـ #معتدي_على_فتاة_بمكة

قال: مواطن في العقد الرابع وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ما نشرته "سبق" اليوم حول الإطاحة بـ #معتدي_على_فتاة_بمكة مبيناً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "معتدي على فتاة بمكة" والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبيّن أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث شرطة مكة يؤكد ما نشرته "سبق": أوقعنا بالـ #معتدي_على_فتاة_بمكة
سبق

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ما نشرته "سبق" اليوم حول الإطاحة بـ #معتدي_على_فتاة_بمكة مبيناً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "معتدي على فتاة بمكة" والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبيّن أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
02:53 PM

متحدث شرطة مكة يؤكد ما نشرته "سبق": أوقعنا بالـ #معتدي_على_فتاة_بمكة

قال: مواطن في العقد الرابع وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
14,703

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ما نشرته "سبق" اليوم حول الإطاحة بـ #معتدي_على_فتاة_بمكة مبيناً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "معتدي على فتاة بمكة" والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبيّن أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,041
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,917
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,866
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,039

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة