تحذير من النيابة: إساءة استخدام الهواتف الذكية في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة
بالتزامن مع السماح للطلاب بإدخالها للمدارس
نبّهت النيابة العامة من انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين؛ وذلك بالتزامن مع السماح بإدخال الهواتف الذكية للمدارس.
وقالت في تغريدة من حسابها الرسمي: "تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين، أو التشهير، أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
وبيّنت أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة قدرها 500 ألف ريال.
تحذير من النيابة: إساءة استخدام الهواتف الذكية في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة
عبدالله البرقاويسبق2021-08-29
نبّهت النيابة العامة من انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين؛ وذلك بالتزامن مع السماح بإدخال الهواتف الذكية للمدارس.
وقالت في تغريدة من حسابها الرسمي: "تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين، أو التشهير، أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
وبيّنت أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة قدرها 500 ألف ريال.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:14 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
05:57 AM
تحذير من النيابة: إساءة استخدام الهواتف الذكية في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة
نبّهت النيابة العامة من انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين؛ وذلك بالتزامن مع السماح بإدخال الهواتف الذكية للمدارس.
وقالت في تغريدة من حسابها الرسمي: "تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين، أو التشهير، أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
وبيّنت أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة قدرها 500 ألف ريال.