100 ألف خادمة بمهنة "سائق".. هنا أرقام لافتة في "نشرة سوق العمل بالسعودية"

عامل منزلي لكل 10 مواطنين وفق إحصاءات 2019 والإجمالي 3.7 مليون

بلغ عدد العمالة المنزلية بالسعودية بنهاية عام 2019 نحو 3.69 مليون عامل، مقارنة بـ 2.45 مليون عامل بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 1.24 مليون بنسبة 50.4 %، وذلك بحسب نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2019 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وبتوزيع عدد العمالة المنزلية بالسعودية على عدد السكان يتضح أن لكل 10 أفراد بالسعودية عاملاً منزلياً واحداً، وبحسب آخر بيانات صادرة من الهيئة العامة للإحصاء يبلغ عدد سكان السعودية بحسب التقديرات نحو 34.33 مليون فرد؛ منهم 13.10 مليون فرد غير سعودي يشكلون نحو 38.3 % من مجموع السكان بالسعودية.

ووفقا للبيانات، فقد شكل الذكور النسبة الأكبر من عدد العمالة المنزلية بالسعودية؛ حيث بلغ عددهم 2.52 مليون عامل ذكر يشكلون نحو 68.3 % من مجموع العمالة المنزلية بنهاية 2019.

ويتركز نسبة كبيرة من العمالة المنزلية الذكور في مهنة "سائق"؛ حيث بلغ عددهم 1.92 مليون سائق ذكر، يشكلون نحو 75.9 % من مجموع العمالة المنزلية الذكور بنهاية 2019.

أما العمالة المنزلية "الإناث" فقد بلغ عددهن 1.17 مليون عاملة منزلية يمثلون نحو 31.7 % من مجموع العمالة المنزلية بالسعودية بنهاية 2019.

والنسبة الأكبر منهن "عاملات تنظيف وخدم" بنحو 1.03 مليون عاملة، شكلن نحو 88.2 % من مجموع العاملات المنزليات بالسعودية بنهاية 2019.

ومن اللافت في البيانات أنه يوجد نحو 104.34 عاملة منزلية مهنتهن "سائق" وذلك بنهاية 2019، مقارنة بـ 181 سائقة بنهاية 2018 بزيادة قدرها 575 ضعف أي بنسبة 57548 %.