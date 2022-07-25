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"عسيري" يتفقد مجمع "عبدالله الطبي" بجدة ويشهد تنفيذ فرضية لحالة "إيبولا"

وقف على الجاهزية والاستعدادات لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج

زار وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، حيث كان في رفقته المساعد للصحة العامة بصحة جدة الدكتور عبدالله الصحفي ومدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة جدة الدكتورة نغم خالد.

وتفصيلاً، كان في استقبالهم المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي ومساعده للخدمات الطبية الدكتور محمود أبورمش والمدير الطبي الدكتور محمد عزام ومدير إدارة مكافحة العدوى عيدة البلادي.

ونُفذت خلال الزيارة فرضية لحالة معدية إيبولا حيث تم استقبال الحالة ثم نقلها عبر مسارات مخصصة إلى غرفة العزل بالعناية المركزة بفريق طبي متكامل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية، اطمئن بذلك على سير العمل باعتبار مجمع الملك عبدالله الطبي مركزاً محدداً للتعامل مع الأمراض المعدية والوبائية.

وجاءت الزيارة للوقوف على الجاهزية والاستعدادات لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج خاصة حالات الأمراض المعدية والحميات النزيفية، حيث تفقد المسارات المخصصة في نقل الحالات المعدية.

واطلع الدكتور "عسيري" على كيفية التعامل مع الحالات المعدية والوبائية من وقت استقبال الحالة حتى نقلها إلى غرف العزل بالعناية المركزة.

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"عسيري" يتفقد مجمع "عبدالله الطبي" بجدة ويشهد تنفيذ فرضية لحالة "إيبولا"
سبق

زار وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، حيث كان في رفقته المساعد للصحة العامة بصحة جدة الدكتور عبدالله الصحفي ومدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة جدة الدكتورة نغم خالد.

وتفصيلاً، كان في استقبالهم المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي ومساعده للخدمات الطبية الدكتور محمود أبورمش والمدير الطبي الدكتور محمد عزام ومدير إدارة مكافحة العدوى عيدة البلادي.

ونُفذت خلال الزيارة فرضية لحالة معدية إيبولا حيث تم استقبال الحالة ثم نقلها عبر مسارات مخصصة إلى غرفة العزل بالعناية المركزة بفريق طبي متكامل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية، اطمئن بذلك على سير العمل باعتبار مجمع الملك عبدالله الطبي مركزاً محدداً للتعامل مع الأمراض المعدية والوبائية.

وجاءت الزيارة للوقوف على الجاهزية والاستعدادات لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج خاصة حالات الأمراض المعدية والحميات النزيفية، حيث تفقد المسارات المخصصة في نقل الحالات المعدية.

واطلع الدكتور "عسيري" على كيفية التعامل مع الحالات المعدية والوبائية من وقت استقبال الحالة حتى نقلها إلى غرف العزل بالعناية المركزة.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
11:40 PM

"عسيري" يتفقد مجمع "عبدالله الطبي" بجدة ويشهد تنفيذ فرضية لحالة "إيبولا"

وقف على الجاهزية والاستعدادات لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج

A A A
محمد حضاض - جدة
1
4,903

زار وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، حيث كان في رفقته المساعد للصحة العامة بصحة جدة الدكتور عبدالله الصحفي ومدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة جدة الدكتورة نغم خالد.

وتفصيلاً، كان في استقبالهم المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي ومساعده للخدمات الطبية الدكتور محمود أبورمش والمدير الطبي الدكتور محمد عزام ومدير إدارة مكافحة العدوى عيدة البلادي.

ونُفذت خلال الزيارة فرضية لحالة معدية إيبولا حيث تم استقبال الحالة ثم نقلها عبر مسارات مخصصة إلى غرفة العزل بالعناية المركزة بفريق طبي متكامل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية، اطمئن بذلك على سير العمل باعتبار مجمع الملك عبدالله الطبي مركزاً محدداً للتعامل مع الأمراض المعدية والوبائية.

وجاءت الزيارة للوقوف على الجاهزية والاستعدادات لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج خاصة حالات الأمراض المعدية والحميات النزيفية، حيث تفقد المسارات المخصصة في نقل الحالات المعدية.

واطلع الدكتور "عسيري" على كيفية التعامل مع الحالات المعدية والوبائية من وقت استقبال الحالة حتى نقلها إلى غرف العزل بالعناية المركزة.

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