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"الصحة": تسجيل 379 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": نسبة التعافي من "كورونا" في المملكة تقترب من 96%

الإصابات المؤكدة اليوم 379 حالة.. عدد المتعافين الجدد 570

اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 96%، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 322055 حالة من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 336766 حالة.

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 570 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد، فيما تأكدت إصابة 379 جديدة بفيروس كورونا بينها 9813 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 938 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نسبة التعافي من "كورونا" في المملكة تقترب من 96%
سبق

اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 96%، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 322055 حالة من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 336766 حالة.

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 570 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد، فيما تأكدت إصابة 379 جديدة بفيروس كورونا بينها 9813 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 938 حالة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
04:12 PM

"الصحة": نسبة التعافي من "كورونا" في المملكة تقترب من 96%

الإصابات المؤكدة اليوم 379 حالة.. عدد المتعافين الجدد 570

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 96%، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 322055 حالة من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 336766 حالة.

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 570 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد، فيما تأكدت إصابة 379 جديدة بفيروس كورونا بينها 9813 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 938 حالة.

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