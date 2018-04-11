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بعد تداول واسع لإحصاءاته.. "سبق" تكشف تفاصيل برنامج دعم المزارعين

تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمسجلين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، تداولًا واسعًا لإحصائية يرافقها تسجيل صوتي يتحدث صاحبه عن معلومات حول تلك الإحصائية، موضحًا أن نسبة التقديم في منطقة جازان ضعيفة، وسجلت نسبًا متفاوتة بين المناطق.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "سبق" توضح حقيقة تلك المعلومات وتفاصيلها: تبيّن أن البرنامج هو "ريف"، وهو أحد البرامج التي دشنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا، وكانت تلك الإحصائية قبل أكثر من شهر تقريبًا.

ويهدف برنامج "ريف" إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة؛ حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر، إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

ويستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع؛ تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

يشار إلى أن وزارة البيئة المياه والزراعة تعمل على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

وزارة البيئة والمياه والزراعة المحاصيل الزراعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تداول واسع لإحصاءاته.. "سبق" تكشف تفاصيل برنامج دعم المزارعين
سبق

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، تداولًا واسعًا لإحصائية يرافقها تسجيل صوتي يتحدث صاحبه عن معلومات حول تلك الإحصائية، موضحًا أن نسبة التقديم في منطقة جازان ضعيفة، وسجلت نسبًا متفاوتة بين المناطق.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "سبق" توضح حقيقة تلك المعلومات وتفاصيلها: تبيّن أن البرنامج هو "ريف"، وهو أحد البرامج التي دشنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا، وكانت تلك الإحصائية قبل أكثر من شهر تقريبًا.

ويهدف برنامج "ريف" إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة؛ حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر، إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

ويستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع؛ تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

يشار إلى أن وزارة البيئة المياه والزراعة تعمل على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:56 PM

بعد تداول واسع لإحصاءاته.. "سبق" تكشف تفاصيل برنامج دعم المزارعين

تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمسجلين

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محمد المواسي - جازان
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، تداولًا واسعًا لإحصائية يرافقها تسجيل صوتي يتحدث صاحبه عن معلومات حول تلك الإحصائية، موضحًا أن نسبة التقديم في منطقة جازان ضعيفة، وسجلت نسبًا متفاوتة بين المناطق.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "سبق" توضح حقيقة تلك المعلومات وتفاصيلها: تبيّن أن البرنامج هو "ريف"، وهو أحد البرامج التي دشنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا، وكانت تلك الإحصائية قبل أكثر من شهر تقريبًا.

ويهدف برنامج "ريف" إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة؛ حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر، إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

ويستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع؛ تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

يشار إلى أن وزارة البيئة المياه والزراعة تعمل على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

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