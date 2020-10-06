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تمويل زراعة البن.. زيادة لدخل صغار المنتجين وإحلال نسبة من الواردات

مصدر لتنوع القاعدة الإنتاجية.. والمناطق المستهدفة "الباحة وعسير وجازان"

يقدم صندوق التنمية الزراعية دعماً لتمويل زراعة البن، كأحد القطاعات التي يمولها الصندوق ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة.

ويهدف التمويل إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وإحلال نسبة من واردات البن، وتوفير فرص عمل في مناطق الإنتاج وضمن سلسلة التصنيع والتسويق، وزيادة دخل صغار المنتجين، وإدخال ونشر البن كأحد المحاصيل النقدية إلى التركيبة المحصولية وكمصدر لتنوع القاعدة الإنتاجية الزراعية، إضافة قيمة من خلال التصنيع والتسويق.

يشار إلى أن المناطق المستهدفة في التمويل هي الباحة، وعسير، وجازان، ويمكن للمزارعين الأفراد، والمستثمرين، والجمعيات التعاونية، الاستفادة من التمويل.

وتتضمن مجالات التمويل، شتلات البن وشبكات التنقيط، ومعامل ومصانع البن، وآلات حصاد وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج حصاد الأمطار.

وكان لصنـدوق التنميـة الزراعيـة المسـاهمة الفعالـة في إنجـاح مثـل هـذه البرامـج، حيـث دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برنامج التنمية الريفية والمقدم مـن قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى تدشين الصندوق البرنامج المساند، للإسهام في تمويل "برنامج التنمية الريفية".

وقد خصص الصندوق مبلغ ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المـستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والـذي يتضمن دعـم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشـية في ثمانية قطاعات واعدة ومنها تمويل زراعة البن، حتى عام 2025م.

ويمكن للراغبين بالحصول على التمويل زيارة أحد فروع الصندوق أو مراكز الخدمة التابعة في المناطق المستهدفة.

صندوق التنمية الزراعية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تمويل زراعة البن.. زيادة لدخل صغار المنتجين وإحلال نسبة من الواردات
سبق

يقدم صندوق التنمية الزراعية دعماً لتمويل زراعة البن، كأحد القطاعات التي يمولها الصندوق ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة.

ويهدف التمويل إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وإحلال نسبة من واردات البن، وتوفير فرص عمل في مناطق الإنتاج وضمن سلسلة التصنيع والتسويق، وزيادة دخل صغار المنتجين، وإدخال ونشر البن كأحد المحاصيل النقدية إلى التركيبة المحصولية وكمصدر لتنوع القاعدة الإنتاجية الزراعية، إضافة قيمة من خلال التصنيع والتسويق.

يشار إلى أن المناطق المستهدفة في التمويل هي الباحة، وعسير، وجازان، ويمكن للمزارعين الأفراد، والمستثمرين، والجمعيات التعاونية، الاستفادة من التمويل.

وتتضمن مجالات التمويل، شتلات البن وشبكات التنقيط، ومعامل ومصانع البن، وآلات حصاد وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج حصاد الأمطار.

وكان لصنـدوق التنميـة الزراعيـة المسـاهمة الفعالـة في إنجـاح مثـل هـذه البرامـج، حيـث دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برنامج التنمية الريفية والمقدم مـن قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى تدشين الصندوق البرنامج المساند، للإسهام في تمويل "برنامج التنمية الريفية".

وقد خصص الصندوق مبلغ ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المـستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والـذي يتضمن دعـم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشـية في ثمانية قطاعات واعدة ومنها تمويل زراعة البن، حتى عام 2025م.

ويمكن للراغبين بالحصول على التمويل زيارة أحد فروع الصندوق أو مراكز الخدمة التابعة في المناطق المستهدفة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
02:17 PM

تمويل زراعة البن.. زيادة لدخل صغار المنتجين وإحلال نسبة من الواردات

مصدر لتنوع القاعدة الإنتاجية.. والمناطق المستهدفة "الباحة وعسير وجازان"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يقدم صندوق التنمية الزراعية دعماً لتمويل زراعة البن، كأحد القطاعات التي يمولها الصندوق ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة.

ويهدف التمويل إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وإحلال نسبة من واردات البن، وتوفير فرص عمل في مناطق الإنتاج وضمن سلسلة التصنيع والتسويق، وزيادة دخل صغار المنتجين، وإدخال ونشر البن كأحد المحاصيل النقدية إلى التركيبة المحصولية وكمصدر لتنوع القاعدة الإنتاجية الزراعية، إضافة قيمة من خلال التصنيع والتسويق.

يشار إلى أن المناطق المستهدفة في التمويل هي الباحة، وعسير، وجازان، ويمكن للمزارعين الأفراد، والمستثمرين، والجمعيات التعاونية، الاستفادة من التمويل.

وتتضمن مجالات التمويل، شتلات البن وشبكات التنقيط، ومعامل ومصانع البن، وآلات حصاد وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج حصاد الأمطار.

وكان لصنـدوق التنميـة الزراعيـة المسـاهمة الفعالـة في إنجـاح مثـل هـذه البرامـج، حيـث دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برنامج التنمية الريفية والمقدم مـن قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى تدشين الصندوق البرنامج المساند، للإسهام في تمويل "برنامج التنمية الريفية".

وقد خصص الصندوق مبلغ ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المـستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والـذي يتضمن دعـم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشـية في ثمانية قطاعات واعدة ومنها تمويل زراعة البن، حتى عام 2025م.

ويمكن للراغبين بالحصول على التمويل زيارة أحد فروع الصندوق أو مراكز الخدمة التابعة في المناطق المستهدفة.

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