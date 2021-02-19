عفيف: إشعار وإغلاق أكثر من 200 منشأة تجارية مخالفة لاحترازات "كورونا"

نفذتها البلدية خلال سبعة أيام

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية محافظة عفيف، على المتاجر والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا عن إغلاق وتغريم 50 متجراً، وإشعار أكثر من 150 محلًّا مختلفًا.



ووفق إحصائية أعدتها البلدية، فقد بلغ مجموع الزيارات الميدانية لمراقبيها خلال سبعة أيام (361) زيارة، تم خلالها إشعار (167) منشأة بالمخالفة، وفرض غرامة على ستة وثلاثين أخرى، فيما تم إغلاق (14) منشأة مخالفة للأنظمة والبروتوكولات.

