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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي

بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.


وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.


وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
09:11 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي

بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.


وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

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