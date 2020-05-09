النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدورة 13 والسيطرة.. كيف منعت السعودية "كورونا" من الوصول إلى 56 ألف إصابة؟

منحنى انتشار العدوى أخذ اتجاهاً منخفضاً مقترباً من منطقة الأمان.. كل 10 ينقلونها لـ 12

نجحت السعودية في كبح جماح فيروس كورونا المستجد "COVID -19" ومنعت بفعل الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها منذ تسجيل أول حالة قادمة من خارج البلاد في الثاني من مارس، وصول عدد المصابين إلى 56 ألف حالة؛ حيث تمكنت من حماية نحو 23900 شخص حتى الدورة 13.

وكان منحنى انتشار عدوى فيروس "كورونا" في السعودية قد أخذ اتجاهاً منخفضاً مسجلاً في الدورة 13 “R0=1.9” مقترباً من منطقة الأمان، أي بمعنى أن كل 10 مصابين ينقلون العدوى فقط لـ 12 شخصاً بعد أن كان كل شخص ينقل العدوى لـ 7 في دورته الأولى.

وتفصيلاً، قال استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي؛ لـ"سبق": "كان من المفترض في الدورة 13 أن يتم تسجيل نحو 55800 حالة إصابة بفيروس كورونا، في حال كان انتشار عدوى الفيروس يسير دون سيطرة، ولكن بفعل الجهود الحثيثة التي انتهجتها المملكة تم تقليص هذا العدد في هذه الدورة الى ما يقارب 31900، أي إنه تمت حماية 23900 شخص من الإصابة بالفيروس".

وأوضح "العصيمي"؛ قائلاً: "متى ما أصبح المعدل R0<1 أي أقل من 1، نكون قد وصلنا إلى مرحلة (تسطيح المنحنى) ويبدأ بالتناقص، ومتى أصبح معدل الحالات في الدورة الوبائية الحالية أقل من السابقة، فهذا يعني أننا بدأنا بمرحلة التعافي، ونظامنا الصحي لديه القدرة على استيعاب كثير من الحالات ونحن كمجتمع أصبحنا أكثر وعياً بمعرفة انتقال الفيروس وطرق الحماية منه واستمرارنا على التباعد الاجتماعي".

وكان عدد الحالات المؤكّدة المسجلة في المملكة قد وصل إلى (35432) حالة؛ من بينها 26856 حالة نشطة، ومنها (141) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما وصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (9120) حالة، والوفيات 229 حالة.

السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدورة 13 والسيطرة.. كيف منعت السعودية "كورونا" من الوصول إلى 56 ألف إصابة؟
سبق

نجحت السعودية في كبح جماح فيروس كورونا المستجد "COVID -19" ومنعت بفعل الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها منذ تسجيل أول حالة قادمة من خارج البلاد في الثاني من مارس، وصول عدد المصابين إلى 56 ألف حالة؛ حيث تمكنت من حماية نحو 23900 شخص حتى الدورة 13.

وكان منحنى انتشار عدوى فيروس "كورونا" في السعودية قد أخذ اتجاهاً منخفضاً مسجلاً في الدورة 13 “R0=1.9” مقترباً من منطقة الأمان، أي بمعنى أن كل 10 مصابين ينقلون العدوى فقط لـ 12 شخصاً بعد أن كان كل شخص ينقل العدوى لـ 7 في دورته الأولى.

وتفصيلاً، قال استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي؛ لـ"سبق": "كان من المفترض في الدورة 13 أن يتم تسجيل نحو 55800 حالة إصابة بفيروس كورونا، في حال كان انتشار عدوى الفيروس يسير دون سيطرة، ولكن بفعل الجهود الحثيثة التي انتهجتها المملكة تم تقليص هذا العدد في هذه الدورة الى ما يقارب 31900، أي إنه تمت حماية 23900 شخص من الإصابة بالفيروس".

وأوضح "العصيمي"؛ قائلاً: "متى ما أصبح المعدل R0<1 أي أقل من 1، نكون قد وصلنا إلى مرحلة (تسطيح المنحنى) ويبدأ بالتناقص، ومتى أصبح معدل الحالات في الدورة الوبائية الحالية أقل من السابقة، فهذا يعني أننا بدأنا بمرحلة التعافي، ونظامنا الصحي لديه القدرة على استيعاب كثير من الحالات ونحن كمجتمع أصبحنا أكثر وعياً بمعرفة انتقال الفيروس وطرق الحماية منه واستمرارنا على التباعد الاجتماعي".

وكان عدد الحالات المؤكّدة المسجلة في المملكة قد وصل إلى (35432) حالة؛ من بينها 26856 حالة نشطة، ومنها (141) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما وصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (9120) حالة، والوفيات 229 حالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
10:47 AM

الدورة 13 والسيطرة.. كيف منعت السعودية "كورونا" من الوصول إلى 56 ألف إصابة؟

منحنى انتشار العدوى أخذ اتجاهاً منخفضاً مقترباً من منطقة الأمان.. كل 10 ينقلونها لـ 12

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
6,872

نجحت السعودية في كبح جماح فيروس كورونا المستجد "COVID -19" ومنعت بفعل الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها منذ تسجيل أول حالة قادمة من خارج البلاد في الثاني من مارس، وصول عدد المصابين إلى 56 ألف حالة؛ حيث تمكنت من حماية نحو 23900 شخص حتى الدورة 13.

وكان منحنى انتشار عدوى فيروس "كورونا" في السعودية قد أخذ اتجاهاً منخفضاً مسجلاً في الدورة 13 “R0=1.9” مقترباً من منطقة الأمان، أي بمعنى أن كل 10 مصابين ينقلون العدوى فقط لـ 12 شخصاً بعد أن كان كل شخص ينقل العدوى لـ 7 في دورته الأولى.

وتفصيلاً، قال استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي؛ لـ"سبق": "كان من المفترض في الدورة 13 أن يتم تسجيل نحو 55800 حالة إصابة بفيروس كورونا، في حال كان انتشار عدوى الفيروس يسير دون سيطرة، ولكن بفعل الجهود الحثيثة التي انتهجتها المملكة تم تقليص هذا العدد في هذه الدورة الى ما يقارب 31900، أي إنه تمت حماية 23900 شخص من الإصابة بالفيروس".

وأوضح "العصيمي"؛ قائلاً: "متى ما أصبح المعدل R0<1 أي أقل من 1، نكون قد وصلنا إلى مرحلة (تسطيح المنحنى) ويبدأ بالتناقص، ومتى أصبح معدل الحالات في الدورة الوبائية الحالية أقل من السابقة، فهذا يعني أننا بدأنا بمرحلة التعافي، ونظامنا الصحي لديه القدرة على استيعاب كثير من الحالات ونحن كمجتمع أصبحنا أكثر وعياً بمعرفة انتقال الفيروس وطرق الحماية منه واستمرارنا على التباعد الاجتماعي".

وكان عدد الحالات المؤكّدة المسجلة في المملكة قد وصل إلى (35432) حالة؛ من بينها 26856 حالة نشطة، ومنها (141) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما وصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (9120) حالة، والوفيات 229 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,924
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,212
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,139

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة